Populární Berlingo má po faceliftu. Do popředí se tlačí elektrická verze. Víme, jak to bude s těmi spalovacími

Oblíbené Berlingo přichází z výraznou modernizací. Automobilka změnila vnější design, vylepšila interiér a v případě motorizací došlo k prodloužení dojezdu elektrického provedení ë-Berlingo. Právě elektrická verze se staví do popředí zájmu a tisková zpráva přímo uvádí, že v Evropě bude Berlingo k dispozici pouze jako elektromobil. Nicméně spalovací motory zůstávají ve výrobě dál a je velmi pravděpodobné, že se i v kombinaci s modernizovanou variantou objeví také na našem trhu.

Nová tvář, nová sedadla

Berlingo dostalo v rámci faceliftu novou tvář vycházející z nového designového jazyka automobilky Citroën. Jiné jsou světlomety, příď je hranatější a na masce je nové logo. Paleta barev obsahuje pět odstínů včetně dvou nových: Modrá Kiama a Zelená Sirkka.

Interiéru dominuje přepracovaná palubní deska, přichází nový systém infotainmentu My Citroën Play, jiný je volant a poprvé se v Berlingu objevují komfortní sedadla Citroën Advanced Comfort. Vzadu jsou samozřejmě tři samostatná sedadla. Berlingo může mít i třetí řadu, a to v kombinaci s prodlouženou karoserií XL. Tisková zpráva připomíná, že třetí řada je dostupná pouze v kombinaci s elektrickou verzí, čímž nenápadně naznačuje, jak to bude s těmi spalovacími variantami.





Spalovací motor bude jako užitkový vůz

Základem nabídky bude ë-Berlingo. Tomu zůstal elektromotor o výkonu 136 koní, dojezd ale díky několika úpravám narostl na oficiálních 320 km. Důvodem je nová baterie, auto ale může být vybaveno také novým tepelným čerpadlem.

V Evropě bude k dispozici pouze elektrická verze Berlinga, což ale platí pro auto oficiálně homologované jako osobní vozidlo. Značky Citroën nebo Peugeot relativně nedávno přišly s fintou, kdy své malé dodávky homologovaly jako užitkové, nicméně pro zákazníka se toho fakticky moc nezměnilo, protože před dodáním auta z něj byla vymontována i dělicí přepážka. V nákladovém prostoru ale nemůže být třetí řada sedadel, proto oficiální informace zmiňují sedmimístné Berlingo jen v kombinaci s elektromobilem.

Tuzemské zastoupení ještě čeká na oficiální potvrzení, ale je téměř jisté, že stejný postup se bude týkat i modernizovaného Berlinga, které tak coby užitkový vůz bude dostupný s benzinovými motorizacemi PureTech 110 a 130, respektive s dieselem BlueHDi 100 a 130.