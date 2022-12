Policejní BMW mají platný certifikát svého radaru a mohou měřit rychlost. Budou to dělat metodou pronásledování

Prvních deset exemplářů BMW řady 5 osazených šestiválcovým benzinovým motorem si policie převzala v polovině července. Jejich nasazení do reálného provozu ale pozdržela jednak nutnost proškolit policisty, ale především se ukázalo, že instalované zařízení pro měření rychlosti Soitron mSpeedDetV v létě nemělo platný certifikát od Českého metrologického institutu. Pokud by policie v takové chvíli měření prováděla a vymáhala pokuty, bylo by to nezákonné. Jenže dnes už se situace změnila. Jak upozornili kolegové z Auto.cz, policisté již platný certifikát mají a měření rychlosti tak nic nebrání.

Certifikát byl vydán druhého září a platný je deset let. Celý dokument lze dohledat na internetu, stáhnout si ho můžete zde. Kromě různých technických detailů v dokumentu najdete, jak přesně dané zařízení funguje. Na rozdíl od stávající praxe, kdy jsou policejní Superby schopné měřit rychlost bez ohledu na to, jakou rychlostí policisté jedou, musí policejní BMW měřený automobil určitou dobu sledovat. Stanovené minimum je 100 m.

Policisté se tak vrací k praxi známé z Passatů. Výhodou je skutečnost, že toto zařízení nelze identifikovat pomocí antiradarů. Jenže na druhou stranu bude nutné, aby policisté automobil překračující rychlost nejen dojeli, ale musí jet poměrně blízko bez majáků za ním, což je trochu diskutabilní z pohledu bezpečnosti. Pro běžného motoristu je v takové chvíli policejní BMW to samé, co (jak policie říká) „silniční pirát“. Policisté mohou měřit nejen směrem dopředu, ale i směrem vzad. V takové chvíli tedy pojedou před měřeným automobilem.

Neoznačená policejní BMW lze na první pohled rozpoznat jen velmi obtížně. Auta už postrádají klasickou prutovou anténu a vestavěná světelná zařízení nejsou na první pohled příliš dobře rozpoznatelná. Maximální rychlost policejních BMW je omezena na 240 km/h. Nákup nových automobilů určených pro dohled nad dálničním provozem zaplatili řidiči prostřednictvím fondu zábrany škod.