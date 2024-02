Ověření VIN u ojetiny v roce 2024: Jde to i zdarma, nově je navíc možné nahlédnout do digitálního velkého techničáku

Mezi základní úkony, které by měl každý zájemce před koupí vybrané ojetiny udělat, je kontrola označení VIN daného auta. VIN je výrobní identifikační kód, tedy jakési rodné číslo, které v sobě nese obrovské množství důležitých informací. Nejen o tom, kdy a kde bylo auto vyrobeno a s jakou výbavou, motorem a v jaké barvě. S číslem VIN se spojuje také historie vozu, především servisní.

Existuje několik způsobů, jak číslo VIN ověřit. V době internetu člověk nemusí ani vstávat od počítače a pomocí různých internetových stránek nebo aplikací lze relativně snadno zjistit aspoň základní informace o vybraném autě. Zejména jestli odpovídá barva, rok výroby, motor a podobně. Stačí zadat celý VIN do internetového vyhledávače.

Důležitý nástroj k prověřování ojetin zdarma

Kdo chce ale o vybraném autě vědět víc, především ho zajímá historie kupované ojetiny, bude muset trochu pátrat. Několik služeb nabízí aspoň základní kontrolu VIN, podle které zjistíte ty nejdůležitější údaje včetně skutečnosti, jestli je vůz v databázi police jako kradený, případně jestli je evidovaný v majetku některé leasingové společnosti. Také se zdarma snadno zjistí rok výroby a motorizace.

To jsou naprosto základní informace a jejich ověření by měl provést bezpodmínečně každý, pokud chce mít jistotu, že kupované auto aspoň rámcově odpovídá tomu, co prodávající uvádí. Mezi jednoduché a přehledné nástroje kontroly VIN zdarma slouží třeba aplikace na webu VinCheck.cz.





A kde číslo VIN najdete? Samozřejmě je uvedené v technickém průkazu, ale VIN kód bývá u moderních aut také v levém dolním rohu pod čelním oknem. Vyražen je také v motorovém prostoru na některé z nosných částí karoserie a najdete ho na výrobním štítku vozidla – buď v motorovém prostoru, nebo na bočním sloupku u dveří řidiče či spolujezdce. Číslo VIN bývá také na podlaze pod kobercem u místa spolujezdce.

Komplexní ověření VIN už něco stojí

Pokud chcete důkladnější prověření VIN, už za takovou službu musíte zaplatit. Mezi placené služby patří především ověření záznamů z kontrol STK a servisů, kde se zapisuje stav tachometru. Jakkoli jsou takové informace bez záruky, přeci jen to může kupujícímu pomoci si udělat obrázek o tom, jak se vývoj stavu tachometru vyvíjel a zda někde nezeje prázdná díra, ve které se klidně může ztratit pár set tisíc kilometrů.

Důkladnější placené prověření VIN umí také zjistit všechny hlášené pojistné události k vybranému vozu a často jsou k dispozici i další užitečné informace. Společností, které se placenou kontrolou VIN zabývají, je několik. U nás je asi nejznámější Cebia, která chce za základní prověření 599 Kč.

Nástroj ministerstva dopravy byl dlouho k ničemu

Stát se pravidelně chlubí tím, jak zatočí s podvody s ojetinami a jak usnadní jejich kontrolu. Sice bylo moc hezké, že šlo na webu kontrolatachometru.cz zadat VIN kupovaného auta, ale ministerstvo podmiňovalo vyhledávání informací také číslem posledního protokolu z STK. A ten kupující logicky k dispozici nemá. Naštěstí se to nyní už před lety změnilo. Po zadání VIN se poslední záznam z STK ukáže i bez protokolu.

Informace z poslední STK toho ale také mnoho neřekne. Pokud se jedná o ojetinu z dovozu, nelze vůbec nic zjistit o tom, co se s tachometrem dělo předtím. Auto klidně mohlo mít v Německu najeto třeba 400 000 km, pak ho někdo před první českou STK stočil na 120 000 km a nezjistíte nic, protože první česká STK uvádí až těch 120 000 km. Navíc na první technickou jede auto až po čtyřech letech a za tu dobu mohou některá auta klidně najet několik set tisíc kilometrů. Mnohem spolehlivější je databáze servisů, pokud do nich tedy auto jezdilo. Ale to už jsou ty placené služby.

Nově se můžete podívat také do velkého techničáku

Ministerstvo dopravy nedávno spustilo v souvislosti s přechodem na jeden technický průkaz aplikaci eTechničák. Ta vám před nákupem ojetiny v podstatě umožní nahlédnout na data, která jste dříve viděli až ve velkém techničáku ve chvíli, kdy vám ho prodávající poskytl. Prohlédnout si tak můžete veškeré záznamy. Třeba to, zda má auto v techničáku zapsaná kola, na kterých je prodáváno, nebo zda má zapsané tažné zařízení.

K těmto údajům z velkého techničáku se dostanete i jinými cestami. Například přes Portál občana a Portál dopravy, ale stažení aplikace je asi jednodušší. Po stažení se nemusíte nikam přihlašovat, pouze vypíšete VIN a pak už vidíte všechny údaje.