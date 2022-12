Nové dálnice a silnice 1. třídy v roce 2023: D7 u Loun, dva úseky D48 a příprava na rekordní rok 2024

Ministerstvo dopravy oficiálně oznámilo ukončení stavební sezony. Celkem bylo letos do dopravních staveb investováno 131,7 miliardy korun, což je zhruba o 4 miliardy více oproti schválenému rozpočtu pro rok 2022. Ve výstavbě je přes 240 km nových dálničních úseků a silnic 1. třídy. Přesně řečeno se staví 143,6 km nových dálnic a 97,7 km silnic první třídy. V roce 2023 bude zprovozněno pouze necelých 60 km těchto nejvýznamnějších komunikací. Naopak rok 2024 bude rekordní, protože do provozu by mělo být uvedeno bezmála 160 km nových dálnic a silnic první třídy.

Co přinese rok 2023?

V nadcházejícím roce bude otevřeno 58,5 km nových dálnic a silnic první třídy. Vyplývá to z informací, které nám na náš dotaz zaslalo MDČR a které lze najít také na interaktivní mapě realizovaných projektů.

Na rok 2023 je plánováno dokončení dálničního obchvatu Loun na dálnici D7 a otevřeny budou také dva úseky dálnice D48. Celkem jde o 15,4 km nových dálnic plus ještě přibude nová odpočívka na dálnici D3. Všechny ostatní nové úseky se týkají silnic první třídy. Kompletní seznam najdete v tabulce níže:

Autor: MDČR

Rekordní rok 2024

Rok 2024 už bude na nově otevřené úseky mnohem bohatší. Do provozu bude uvedeno hned několik úseků dálnice D4, tři úseky dálnice D3 nebo další úsek na dálnici D7. Celkově budou řidiči moci začít využívat 118,1 km nových dálnic a dalších 41,5 km silnic první třídy.

Kompletní přehled nových úseků plánovaných pro rok 2024 opět najdete v přiložených tabulkách níže:

Autor: MDČR

Autor: MDČR

Nová výstavba

V nadcházejícím roce 2023 bude zahájena stavba také několika dalších dálničních úseků. Mezi ty nejdůležitější patří D11 z Trutnova na státní hranici, pokračování D35 kolem Litomyšle a Vysokého Mýta nebo dva úseky D6 (Hořovičky a Hořesedly) ke Karlovým Varům. Dohromady bude v příštím roce zahájena výstavba 122,6 km dálnic a silnic 1. třídy.