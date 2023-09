Na pneumatikách se objevil nový symbol. Jeho význam v dnešní době asi nepřekvapí

Dnešní pneumatiky jsou doslova plné různých údajů a symbolů, které uživatelům říkají spoustu důležitých informací od základního rozměru pneumatiky přes maximální rychlost po datum výroby. Pirelli teď zavádí na své pláště další nový symbol, který odkazuje na udržitelný způsob produkce. Výrobce o tom informoval v tiskové zprávě.

Nový symbol má podobu dvou šipek v kruhu. Podle oficiálních informací se takové označení bude objevovat na pneumatikách, které alespoň z padesáti procent obsahují materiály biologického a recyklovaného původu. Novinka má posloužit zákazníkům, kteří chtějí vybírat pneumatiky s ohledem na životní prostředí.

Jako první tento nový symbol dostala pneumatika Pirelli P Zero E, která obsahuje více než 55 % biologických a recyklovaných materiálů. Italský výrobce chce postupně podíl těchto materiálů ve svých pláštích zvyšovat. Do roku 2030 by měly pneumatiky této značky obsahovat nejméně 60 % materiálů biologického původu a 12 % recyklovaných materiálů. Méně než 30 % by pak mělo pocházet z fosilních zdrojů.





Šipky v kruhu odkazují na vysoký podíl biologických a recyklovaných materiálů v dané pneumatice. Jako první se tento symbol objevil na pneumatice Pirelli P Zero E Autor: Tiskový servis Pirelli

Co všechno pneumatika P Zero E obsahuje?

V rámci vývoje nové „udržitelné“ pneumatiky P Zero E se do hry dostaly nové materiály. Konkrétně jde o následující:

LIGNIN

Lignin pochází ze šrotu celulózového a papírenského průmyslu. Lignin přispívá k odolnosti pneumatiky a předpokládanému snížení valivého odporu.

POPEL Z RÝŽOVÝCH SLUPEK OXID KŘEMIČITÝ

Křemelina z popela rýžových slupek pochází z odpadu z pěstování rýže. Křemelina se široce používá v běhounových směsích k dosažení vysoké úrovně výkonu za mokra. Křemelina z popela z rýžových slupek je dobrou náhradou za fosilní křemelinu v těchto běhounových aplikacích.

CIRKULÁRNÍ SAZE

Cirkulární saze pocházejí z pyrolýzního oleje z vyřazených pneumatik. Pyrolýza je způsob, jak zabránit skládkování vyřazených pneumatik. Saze se používají v pryžových směsích k optimalizaci stability, pevnosti a trvanlivosti pneumatik.

BIOCIRKULÁRNÍ POLYMERY

Tyto polymery se vyrábějí z monomerů získaných z použitých kuchyňských olejů nebo z pyrolýzního oleje z pneumatik. Jsou náhradou polymerů z fosilních zdrojů.

PŘÍRODNÍ GUMY

Přírodní kaučuk se získává z latexu kaučukovníku brazilského (Hevea Brasiliensis). Jedná se o materiál získaný z biomasy v 100 %.

BIO-RESINS

Biopryskyřice jsou změkčovadla získaná z rostlinné biomasy, jako jsou semena rostlin (slunečnice nebo řepka) nebo pryskyřice na bázi lesních dřevin. Biopryskyřice jsou univerzální složky, které poskytují lepší rovnováhu mezi suchou a mokrou funkcí.