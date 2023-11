Měla to být elektrická revoluce, místo toho značky zaměřené na elektromobily tratí na každém autě stovky tisíc

S příchodem vynucované elektrické mobility masivně podporované dotacemi se na trhu objevila řada nových značek, které vznikly právě v reakci na tuto novou obchodní příležitost. Měli to být noví dravci na trhu s automobily se zářivou budoucností, jenže se zdá, že trh rozhodl jinak. Někteří tito výrobci se totiž aktuálně potýkají se značnými problémy. Třeba značka Polestar, spadající spolu s Volvem pod čínské Geely, podle informací magazínu Motor prodělává na každém svém autě v přepočtu zhruba 400 tisíc korun. U čínského Nia to je ještě dvakrát tolik.

Polestar prodal od ledna do září tohoto roku 42 tisíc automobilů a zároveň vykázal ztrátu zhruba sedmnáct miliard korun. Řešením těchto potíží má být půjčka od značky Volvo ve výši 4,5 miliardy korun a dalších necelých šest miliard má poskytnout čínský vlastník Geely.

Norský magazín Motor ale také připomíná, že Polestar už jednu půjčku od Volva splácí, a sice ve výši téměř 19 miliard korun. Ta měla být splacena v příštím roce, ale došlo k odložení splatnosti do roku 2027. Kromě toho údajně Polestar požaduje ještě další investici ve výši 30 miliard korun. Na co přesně by tyto peníze měly jít, to aktuálně není úplně zřejmé.





Polestar se chce v současnosti soustředit spíše na vyšší marže než na velké objemy prodeje, zároveň plánuje snížení výrobních nákladů a zlepšení efektivity. Na našem trhu Polestar zatím oficiálně nepůsobí, například v sousedním Německu nabízí modely Polestar 2 a Polestar 3.

V problémech i Nio, Ford nebo VW

Značka Polestar ale není jediným producentem elektromobilů, který se potýká s problémy. Před časem se objevila zpráva o tom, že čínské Nio prodělává na každém autě dokonce zhruba 800 tisíc korun. Díky dotacím od tamní vlády ale Nio nadále roste. Vládní dotace jsou jedním z problémů pro evropské automobilky. Ty totiž nic podobného k dispozici nemají, takže je pro ně obtížné nabízet cenově srovnatelné vozy.

Problémy s přechodem na elektromobilitu se nevyhýbají ani tradičním automobilkám. Také Ford totiž v létě letošního roku přiznal, že na každém elektromobilu prodělal skoro 700 tisíc a musel revidovat plány na své cíle co do počtu vyráběných elektrických vozů, protože se ukazuje, že nástup elektromobility není zdaleka tak rychlý, jak by si někteří evropští úředníci a aktivisté přáli. Zde ztrátu nepokryje vláda, nýbrž jiné divize automobilky. Divize spalovacích vozů a užitkových automobilů jsou totiž letos v zisku.

Koncern Volkswagen pak před pár dny dokonce zastavil výrobu elektromobilů v továrně ve Zwickau. Oficiálním důvodem je nedostatek elektromotorů, ale německý Handelsblatt píše, že skutečnou příčinou je nedostatek zákazníků. Obecně se má za to, že první vlna zájemců nadšených do elektrické mobility už byla uspokojena a aktuálně je potřeba přesvědčit obyčejné zákazníky, kteří chtějí prostě jen nějaké auto. A ti bateriové vozy odmítají. Zrovna v Německu navíc poptávka po elektromobilech poklesla v důsledku změn dotační politiky.