Kvíz: Záludné otázky z autoškoly prověří každého zkušeného řidiče. Dokážete odpovědět správně?

Získávání řidičských průkazů by nemělo být nic jednoduchého a absolvování autoškoly by rozhodně neměla být jen formalita. Ministerstvo dopravy to dobře ví, a proto už delší dobu modernizuje otázky pro autoškoly, zařazuje nové sady a relativně nedávno přidalo také otázky, které mají formu videí. Všechny tyto otázky jsou mimochodem dostupné na oficiálním webu noveotazky.cz.

Nové otázky ovšem tak úplně nenahrazují ty staré, naopak dochází k jejich neustálému rozšiřování. Kromě moderních video-otázek nebo nejnovějších otázek zaměřených třeba na značky, které se začaly na silnicích objevovat až letos, uchazeči pořád mohou narazit na tradiční otázky zaměřené na obecná pravidla, obecné předpisy a všem zdánlivě dobře známé dopravní značky. Jenže je tomu skutečně tak?

V dnešním kvízu se zaměříme právě na tyto starší otázky, které ale nejsou úplně jednoduché a které by mohly dělat problémy i zkušeným řidičům, kteří často jezdí podle paměti a podle zvyku.

Tak jako vždycky máme pro vás připravených deset otázek, u každé jsou tři možnosti a správná je vždy jen jedna. S výsledkem se nezapomeňte pochlubit přátelům na sociálních sítích nebo také dole v diskuzi. Držíme palce.