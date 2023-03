Komentář: Proč zarputilé elektromobilisty tak dráždí syntetická paliva? Nechte raději prostoj pro vývoj

Dnes se objevila zpráva o tom, že syntetická paliva nakonec možná opravdu EU schválí jako bezemisní a že by spalovací motory tudíž mohly přece jen zůstat v prodeji i po roce 2035. Určitě je to dobrá zpráva, přestože především příznivci bateriových aut tuto alternativu odsuzují. Ano, syntetická paliva nesou spoustu problémů, ale jedině čas a další vývoj skutečně ukážou, zda to byla slepá ulička. Odsuzovat nějakou technologii předem vážně není chytré.

Negativní ohlasy na téma syntetických paliv se objevují opakovaně, a to i u nás. Třeba v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu plus zaznělo, že využívání těchto paliv je vlastně jen zbožné přání petrolejářských firem. Kolegové z webu Garáž.cz nevidí budoucnost, protože by to bylo drahé a ekologická organizace Transport and Enivronment považuje syntetická paliva za trojského koně výrobců motorů. Údajně nebude možné vyrábět dostatečné množství, abychom se s touto alternativou vůbec měli v kontextu osobních vozů zabývat. A přesto Porsche utrácí peníze a právě takové palivo vyvíjí.

Problémů je spousta

Základním problémem syntetického paliva je jeho výroba. Hlavní složkou je vodík, ten je nutné vyrobit elektrolýzou a k tomu je potřeba velké množství elektřiny. Ta bezpodmínečně musí být vyrobena z obnovitelných zdrojů. Fakticky tak vyrobíte elektřinu a místo toho, abyste ji rovnou spotřebovali třeba v autech nebo pro topení, z ní vyrobíte vodík. A místo toho, abyste vodík následně spotřebovali třeba v autech, použijete ho v dalším kroku na výrobu syntetického paliva a až to spotřebujete. Každý krok navíc snižuje účinnost. O tom není nejmenších pochyb.

Lidé z automobilek samozřejmě nejsou hloupí a tyto problémy si moc dobře uvědomují. Už před lety na prezentaci Porsche proto jasně zaznělo, že produkce syntetického paliva musí být umístěna tam, kde není poptávka po elektrické energii. S tím, že by se takové palivo vyrábělo v Evropě, se v podstatě vůbec nepočítá. Evropa nemá žádné velké přebytky elektřiny a nemůže si dovolit takové plýtvání. Ale jinde ve světě najdete místa, kde fouká skoro pořád a v okolí není ani živáčka. Jako třeba v horách v Chile, kde stojí nově zprovozněný závod Porsche.

Čím více alternativ, tím lépe

Jistě, vyvstává problém s přepravou. „Vyrobíte něco, co pak vezete přes půl světa“, zaznívá od odpůrců. No jo, ale co třeba takové suroviny pro baterie. Vytěží se v Africe, pak jedou do Číny a pak přijedou do Evropy. Opravdu to vychází o tolik lépe? A opravdu platí, že se vytěží jednou a pak už vlastně nebudou potřeba, protože se vše bude recyklovat? A jak víme, že se problém s přepravou nějakým způsobem nevyřeší. Jak víme, že třeba Porsche nenajde efektivnější způsob výroby syntetických paliv? Ne, nevíme to. Ukáže to až čas, pokud k tomu úředníci dají vůbec prostor.

Je fascinující sledovat, jak zastánci elektromobilů skálopevně ví, že elektromobily zlevní, že už tu brzy budou senzační baterie a celá technologie bude vyhovovat všem. Že by se takový vývojový skok mohl odehrát u technologie jiné, třeba u syntetických paliv nebo koneckonců u spalovacích motorů, to se podle těch stejných lidí v žádném případě stát nemůže.

Fakt, že Evropská komise nakonec ustoupila, tedy alespoň podle neoficiálních informací, a umožní nasazení syntetických paliv, je rozhodně dobrá zpráva. A je úplně jedno, jak moc mnozí proti této technologii brojí. Třeba se neprosadí, třeba se opravdu ukáže, že je to jen vysoce okrajová věc, ale jak to všichni mohou vědět předem tak jistě? Že to jde proti fyzice? No a co. Nebyla zásadně proti fyzice představa, že by člověk létal, pohyboval se ve vesmíru nebo pod vodou?

Evropské úřady a někdy až fanatičtí zastánci elektromobilů patrně chtějí automobilky všemi prostředky dotlačit k tomu, aby vsadily jen a pouze na elektromobily. Někdy se zdá, že se syntetického paliva až bojí. Dnes není pochyb o tom, že většina aut bude do pár let elektrická, ale nějaká alternativa by se určitě hodila. A změna připravovaná Evropskou komisí v souvislosti se syntetickými palivy tomu alespoň trochu otevírá dveře. Původní návrh připouštěl jako alternativu vodík, ale nic více.

Vážení, nechme automobilkám alespoň nějaký prostor pro vývoj a alespoň trochu svobodné vůle, ať se rozhodnou, jakou technologií se chtějí zabývat a za co budou utrácet peníze. Lidé z vývoje určitě rozumí všem technickým detailům rozhodně lépe, než evropští úředníci, kteří mají až příliš velké ambice v udávání směru. Kam vede přemíra dobrých úmyslů, to všichni dobře víme.