Když přišla první Škoda Kodiaq na trh, začínala částkou 677 900 Kč. Nový Kodiaq teď startuje na ceně 1 040 000 Kč

Škoda zveřejnila první cenovku nové generace modelu Kodiaq. Zájemci si musí připravit více než jeden milion korun. Oblíbené mladoboleslavské SUV je tak dalším důkazem, jak se za poslední roky pořádky na trhu změnily a jak auta zdražila. Vzpomínka na vstup první generace na trh je totiž z dnešního pohledu už jen těžko uvěřitelná. Jestliže aktuálně se Kodiaq pod milion nevejde, tak v roce 2016 jsme psali, že „ani nejdražší možná verze cenou milion nepřekračuje“.

Jako první jde do prodeje nový Kodiaq v kombinaci s výbavou Selection, dvoulitrovým dieselem o výkonu 150 koní, sedmistupňovým automatem a pohonem přední nápravy. Škoda uvádí, že další motorizace budou nabíhat v průběhu příštího roku. Kodiaq se bude vyrábět také s benzinovým motorem 1.5 eTSI o výkonu 150 koní, s dvoulitrem naladěným na 204 koní, s dieselem 2.0 TDI o výkonu 150 a 193 koní a jako plug-in hybrid. Základní zážehový motor by měl být levnější než dieselový agregát.

Základní výbava Selection zahrnuje například LED přední světlomety s asistentem dálkových světel, hlídání mrtvého úhlu, asistent udržování jízdního pruhu, asistent rozjezdu do kopce, rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti, parkovací senzory vpředu a vzadu, parkovací kameru, 10palcový virtuální kokpit, světelný i dešťový senzor, třízónovou klimatizaci Climatronic, vyhřívání předních sedadel, bezdrátové nabíjení telefonu a mnoho dalších komfortních i bezpečnostních prvků. Cena za takový Kodiaq je od 1 040 000 Kč.





Kodiaq mezigeneračně zdražil o 300 tisíc

Ceny nového Kodiaqu přichází téměř přesně sedm let poté, co Škoda uveřejnila první ceny dosluhující verze. Z dnešního pohledu jsou to neuvěřitelná čísla. Nejlevnější benzinový Kodiaq stál 677 900 Kč. Měl motor 1.4 TSI o výkonu 150 koní a zákazník si mohl vybrat, zda si koupí předokolku s automatem, nebo zda za stejnou cenu zvolí čtyřkolku s manuálem. Základní výbava Active ani tenkrát nebyla úplně holá. Zahrnovala například dvouzónovou klimatizaci, přednárazový asistenční systém, asistent rozjezdu do kopce a za pouhých patnáct tisíc se dodával paket, který přidal zadní parkovací senzory, tempomat a mlhovky.

Těžiště nabídky prvního Kodiaqu se pohybovalo v rozmezí od 727 do 772 tisíc. Dieselová předokolka s automatem, tedy stejná motorizace, jakou nabízí Kodiaq dnes (byť samozřejmě nesvázaná striktními emisními limity), vycházela na 722 900 Kč. Byla tudíž o více než 300 tisíc levnější, než tomu je dnes. Škoda možná přidá do nabídky i nějakou nižší výbavu, ale rozdíl bude pořád propastný. Vrcholem nabídky prvního Kodiaqu v roce 2016 byl dvoulitrový diesel o výkonu 190 koní, s automatem, čtyřkolkou a výbavou Style. Stál 950 900 Kč!

Nová Škoda Kodiaq je dražší samozřejmě proto, že je modernější a především větší. Celkově bude dražší také proto, že Škoda začala razit strategii, podle které by zákazníci levnější výbavy v dnešní době nekupovali.

Dealeři už začali přijímat objednávky, první auta dorazí k zákazníkům ve druhém čtvrtletí příštího roku.