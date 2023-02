Kdo je v zemi zdejší nejlepší a nejkrásnější? Podle odborné poroty je to Honda Civic, která získala titul Auto roku 2023

Dnes proběhlo vyhlášení výsledků české ankety Auto roku 2023. Oproti minulosti se hlasovalo pouze v jediné kategorii a místo pěti finalistů porota nakonec vybírala z šesti finálových vozů, protože v prvním kole dostaly dva automobily stejný počet bodů. Za nejlepší automobil pro rok 2023 nakonec ve druhém kole odborná porota označila Hondu Civic.

Finálová šestka byla velmi pestrá. Zahrnovala terénní šestiválcový pick-up Ford Ranger Raptor, běžné automobily typu BMW X1 a Peugeot 408, hybridní Hondu Civic a elektromobily Renault Mégane E-Tech a Volkswagen ID.Buzz.

Civic je po dlouhé době modelem japonské značky, který českou anketu hledající nejlepší vůz roku vyhrál. Navazuje tak na Mazdu 6. Ta vyhrála v roce 2014. Mezi lety 2015 až 2018 vždy vyhrál model Škoda, v roce 2019 zvítězil Ford Focus a poslední dva ročníky ovládlo BMW. Pro úplnost, ročník 2020 se kvůli koronaviru nekonal, takže BMW i4 se může chlubit titulem Auto roku 2021/2022.

Mezi nominovanými vozy tentokrát nebyl žádný vůz značky Škoda a naopak se do ankety po delší odmlce vrátil Mercedes-Benz. Ten do ankety nominoval nové GLC a elektrické EQE, žádný z této dvojice ale do finále nepostoupil. V anketě Auto roku se nově objevila také značka MG. Oproti loňskému ročníku dvacetičlenná odborná porota vybrala pouze jednoho vítěze. Dříve bylo voleno také nejlepší ekologické auto roku.