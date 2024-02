Kázat vodu, ale pít víno? Většina majitelů elektromobilů si nechává „fosil“ a se svým elektromobilem na delší trasy vůbec nejezdí

Debaty na téma elektrické mobility, jejího přínosu k životnímu prostředí a nutnosti co nejvíce omezit a zregulovat prodej spalovacích aut neberou konce. Výsledky se pečlivě sledují, a tak každý měsíc vychází různé reporty o tom, kolik se prodalo bateriových aut a jak jejich prodeje rostou o desítky procent. Jenže nedávný průzkum leasingové společnosti Zenith ve Spojeném království ukázal, že samotný prodej nových elektromobilů může být pouze jedna strana mince. Fakt, že si někdo elektromobil koupí, ještě neznamená, že se automaticky zbaví auta se spalovacím motorem.

Tato konkrétní studie vychází z informací, které poskytli reální majitelé elektromobilů. Konkrétně jich bylo do průzkumu zahrnuto 2800. Výsledky jsou opravdu zajímavé. Více než polovina totiž uvedla, že kromě elektromobilu má ještě také benzinové nebo naftové auto.

S elektromobilem delší cesty? Ne, díky

Konkrétně přiznalo vlastnictví auta se spalovacím motorem 51 % respondentů. Ještě zajímavější je ale zjištění, jak málo majitelů elektromobilů s těmito auty jezdí delší trasy. Tento způsob využívání bateriového vozu uvedlo pouze 18 % respondentů. Za delší trasu se přitom v tomto průzkumu považovala cesta, která má více než 100 km. A takovou cestu zvládne dnes už snad úplně každý elektromobil figurující na trh.





Důvodem, proč se lidé nechtějí zbavovat svých spalovacích aut, kterým někteří fanoušci elektromobilů dali přezdívku „fosil“, je obava o nedostatečnou infrastrukturu a tudíž problémy s dobíjením.

Mělo by ovšem ještě jednou zaznít, že průzkum vznikl ve Spojeném království. Podobný průzkum v Evropě by patrně skončil jinak, minimálně co do ochoty cestovat s elektromobilem na delší trasy. V hlavních prázdninových termínech není při cestách po Evropě o plně obsazené nabíječky nouze už dnes.

Nicméně třeba Norsko, kde už dnes elektromobily tvoří naprostou většinu prodejů, ukazuje podobné trendy jaké vzešly ze zmíněného průzkumu. Tamní zákazníci si klasická auta drží dále a před časem třeba cena naftových ojetin na trhu dokonce vzrostla, protože o ně pořád je zájem.