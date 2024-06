Hodím to na blikačky! Řidiči zneužívají výstražné znamení, je to přestupek

„Je tady sice zákaz, ale zastavím jen na chvíli. Hodím to na blikačky!“ Kolikrát jste už podobnou větu od někoho za volantem slyšeli nebo si tak obhájili svůj vlastní přestupek? Řidiči a nejen ti čeští rádi využívají takzvané výstražné světelné zařízení jako omluvenku nebo propustku k chování, o kterém ví, že „by se nemělo.“ Kromě špatného zastavení či stání je to třeba vjetí opačným směrem do jednosměrky. Blikání se dokonce rozšířilo i jako pozdrav nebo poděkování. A i to je špatně.

K sepsání tohoto článku mě přivedl případ, který jsem před nedávnem zažil na vlastní kůži. Projížděl jsem jednou menší obcí po hlavní silnici. Řidič přede mnou zapnul „blikačky“ a zastavil. V protisměru to samé už zřejmě delší čas dělala poštovní dodávka. Obě auta v tu chvíli tedy blokovala silnici a nebylo je možné objet.

Řidič z vozu přede mnou vystoupil a mířil k pošťákovi. Když jsem stáhl okénko a vykřikl něco ve smyslu: „Co to děláte?“ Dostalo se mi spolu s pokrčenými rameny odpovědi: „Jen si musím něco vyřídit.“ Nebýt duchapřítomnosti pošťáka, který rychle naskočil do své dodávky a popojel, stál bych na hlavní silnici dokud si s ním pan řidič laskavě nepopovídá.





Taková flagrantní bezohlednost a porušení dopravních předpisů je ukázkou toho, že někteří se opravdu domnívají, že jakmile se pustí „blikačky“, je vše prominuto. Ve skutečnosti už ale k jednomu přestupku přidávají další. Zákon o provozu na pozemních komunikacích je totiž v použití takových světel velmi přesný a v podstatě je omezuje jen na jedinou situaci.

Klakson, problik, blikačky

Podle paragrafu 31, který se přímo nazývá Výstražná znamení, rozlišuje tři druhy. Prvním je zvukové výstražné znamení, tedy lidově klakson. To je možné použít jen při hrozícím nebezpečí nebo při předjíždění jiného vozidla. Jinak nikdy a asi není potřeba dodávat, jak často řidiči klakson zneužívají.

Druhým typem je světelné výstražné znamení, což je lidově probliknutí. To slouží k upozornění jiného řidiče při předjíždění a nikoliv k tomu, abyste jiného upozornili, že nesvítí nebo že svítí naopak moc. Samozřejmě by se pomocí probliknutí nemělo ani upozorňovat na policejní hlídku.

VIDEO: Používáte správně blinkry?

Zdroj: YouTube

Pojďme ale k „blikačkám“, kterým se právní mluvou říká: světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení. Smí se použít jen v případě hrozícího nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost, nebo zastavit vozidlo. Pokud tedy „blikačky“ používáte na dálnici při prudkém brzdění před kolonou, děláte to dobře. Nebo třeba na silnici, kde je náhle nainstalovaný semafor pro kyvadlový provoz.

V jakémkoliv jiném případě ale své výstražné světelné znamení použít nesmíte. A mimochodem, podle závěrečného odstavce daného paragrafu se smí výstražné znamení (ať už zvukové nebo světelné) použít jen po dobu nezbytně nutnou.

A co vám za zneužití „blikaček“ nebo třeba klaksonu hrozí? Jde o přestupek spadající pod takzvané jiné porušení povinností. Trest je mírný, maximálně 2000 korun a žádné body, nicméně může být vyšší než za prohřešek, ze kterého jste se pomocí zneužití výstražného světelného zařízení chtěli vykoupit.