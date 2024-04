Do dražby jde unikátní jedničková Škoda Octavia. Má legendární motor 1.9 TDI, 21 tisíc najeto, tři řady sedadel a nemá střechu

okud máte rádi zajímavé vozy značky Škoda z posledních let, pak se blíží příležitost, kdy si budete moci pořídit jednu velmi zajímavou Octavii. Do dražby se totiž chystá exemplář z roku 2001, který do dnešních dnů najel zhruba 21 tisíc kilometrů. Má skoro už legendární motor 1.9 TDI, původně měl vrcholnou výbavu Laurin & Klement a vztahuje se k němu zajímavá historie. Navíc výtěžek z prodeje půjde na dobročinné účely. Takže, jaký je v tom celém háček?

Háček je tu jeden docela podstatný. Tahle jinak velmi zajímavá Octavia Combi totiž nemůže do běžného provozu. Jde totiž o auto, které bylo přestavěno pro účely focení a natáčení na mosteckém okruhu. Nabízená Octavia proto přišla o střechu i zadní dveře a do prostoru zavazadelníku byly instalovány dvě sedačky otočené proti směru jízdy.

Made in Benet

Jednokusová specialita byla do dnešní podoby přestavěna v mladoboleslavské společnosti Benet Automotive zhruba před devíti lety. U stejné společnosti se mimochodem ve stejné době stavěly závodní speciály pro Octavia Cup. Kromě dobře viditelných změn vůz dostal ještě také snížený podvozek.





Ještě před touto radikální přestavbou tahle konkrétní Octavia fungovala v rámci mosteckého autodromu jako instruktorské a zaváděcí auto.

Dražba unikátní jedničkové Octavie proběhne 27. dubna v rámci akce Retro Garáž v Lysé nad Labem. Mostecký autodrom tímto navazuje na loňskou dražbu Octavie RS, která v minulosti také jezdila po tomto českém okruhu. Loni se tato Octavia vydražila za 92 tisíc a celá částka šla na konto nadace Autodromu Most. Stejně tomu bude i letos. Vyvolávací cena bude opět 1 Kč.

Auta podobná této speciální Octavii ale nakonec nejsou zas až tak výjimečná. Na zahraničních novinářských prezentacích se čas od času něco podobného objeví a jako základ mohou posloužit i menší modely, třeba jako je Ford Fiesta. Taková auta se pak obvykle pohybují po běžných komunikacích, takže se vám možná podaří nakonec dostat do provozu i tuhle Octavii.

