Čtyři roky po premiéře měla premiéru Tesla Cybertruck. Teslisté nadšeně tleskají, ale sliby Elona Muska i tentokrát zůstaly nenaplněny

Tesla není klasická automobilka a její zákazníci mnohdy připomínají především věrné fanoušky filmové superstar. Prakticky cokoliv, co Elon Musk slíbil, nikdy neproběhlo tak, jak původně říkal. Lidé si na to zvykli, takže Elon Musk v této strategii pokračuje dále. Nejnovějším důkazem je elektrický pick-up Cybertruck, který si aktuálně odbyl světovou premiéru. Nebo?

Nebo ne. Světová premiéra proběhla už v roce 2019 a byla to klasická marketingová bouře. Vzduchem létala fascinující čísla týkající se dojezdu, schopností vozu a především ceny. Jen rychlá připomínka: Základ měl stát v přepočtu 870 tisíc, vrcholné provedení s extrémním výkonem mělo stát 69 000 dolarů, tedy nějakých 1,5 milionu korun.

Pokud by tohle Tesla vážně dokázala, tak by to byl hotový převrat. Vždyť za 1,5 milionu koupíte Škodu Enyaq iV a na ID.Buzz vám to ani stačit nebude. Tesla slibovala za tuto sumu auto se třemi elektromotory, výkonem přes 800 koní, schopností zdolat stovku pod tři sekundy a dojezdem 800 km. Právě tahle nejsilnější verze byla nakonec představena jako první a realita oproti slibům je poněkud bolestivá.





Cena přes dva miliony, dojezd 500 km

Elon Musk s velkou slávou odhalil „sériovou“ verzi a první kusy předal zákazníkům. Nejsilnější Cybertruck má opravdu přes 800 koní a opravdu by měl být schopný zdolat stovku pod tři sekundy (i když, kdo ví. Tesla například výkon běžně neuvádí a zmiňuje ho pouze u nejsilnějších verzí). Horší je to už s dojezdem a hlavně s cenou. Udávaný dojezd je 515 km a cena startuje částkou 2,2 milionu korun. Na evropské poměry to pořád je zajímavé, sliby se ale jaksi naplnit nepodařilo.

Dojezd bude možné zvýšit přiobjednáním Range Extenderu, který přidá zhruba 200 km. Tím se Cyberster dostává na dostřel původně slibovaným hodnotám, ale není to zdarma. Je nutné připlatit dalších přibližně 350 tisíc korun. Nejde přitom o nic jiného, než o paket článků přidaný na korbě, která je tak o to menší.

Základní zadokolka má cenu stanovenou na v přepočtu 1,4 milionu korun a varianta s pohonem všech kol má základní cenu 1,8 milionu. Nejlevnější vůz by měl být ve výrobě až jako poslední a zájemci by ho podle dnešních slibů mohli dostat v roce 2025. Zbylé dvě verze mají být dodány zákazníkům v příštím roce. Jestli se tak opravdu stane, to ukáže až čas. Aktuálně Cybertruck objednat nelze, pouze si ho můžete rezervovat tak, jako jste si ho mohli rezervovat poslední čtyři roky. Jen ta cena je podstatně vyšší.