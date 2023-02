Deset let po uvedení první generace přichází na trh Subaru BRZ generace druhé. Zájemci nesmí váhat ani minutu

České zastoupení automobilky Subaru oficiálně spustilo prodej sportovního kupé BRZ druhé generace. S ním se původně nepočítalo, japonská novinka se ale nakonec na tuzemský trh v omezeném množství dostane. Kolik přesně k nám přijde aut, to se v tuto chvíli neví. Pokud máte zájem, váhat byste neměli. Už teď je dost možná pozdě.

Subaru BRZ se nabízí ve verzi s manuální převodovkou za 1 030 000 Kč, provedení s automatem stojí o padesát tisíc více. Dostupná výbava je jenom jedna a obsahuje úplně všechno. Automat přidává navíc některé bezpečností prvky, jako je třeba automatické brzdění při nechtěném couvání do překážky.

Připlácet v podstatě není za co. Výjimkou je pouze paket STI. Ten na karoserii přidá několik aerodynamických prvků, respektive jiné koberečky a hlavici řadicí páky do interiéru. Za tento paket se připlácí 60 500 Kč.

Subaru už před časem zmiňovalo, že bojuje s počtem aut přidělených na český trh. BRZ tu má hodně fanoušků a o novou generaci je poměrně velký zájem. Dealeři hlásí zhruba 170 objednávek, tuzemské zastoupení se bude snažit získat co nejvíce aut, ale není jisté, kolik míst ve výrobě nakonec bude pro český trh vyhrazeno.

TIP: Stáhněte si ceník Subaru BRZ

Problémem je mimo jiné skutečnost, že se evropská specifikace bude vyrábět jen přibližně do poloviny letošního roku. Následně bude výroba tohoto provedení ukončena kvůli bezpečnostním předpisům EU.

V současnosti je to shodou okolností téměř přesně deset let od momentu, kdy bylo na trh uvedeno Subaru BRZ první generace. Pro zajímavost, ta vstupovala do prodeje s cenou od 709 000 Kč. Generace druhá je o více než 300 tisíc dražší, což je ale dáno kromě jiného také jedinou dostupnou výbavou. Novinka také nabízí větší motor (2,4 l) a vyšší výkon (234 k).