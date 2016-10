Projekt autonomního vozu společnosti Apple zřejmě míří do koše

Project Titan bude přinejlepším jen systém autonomní jízdy

Vývojáři Applu mají ultimátum do konce roku 2017

Pokud se do roka nepodaří nic vytvořit, vedení projekt stornuje

Že technologický gigant Apple vstoupí i na automobilový trh, o tom se mluví už několik let. Projekt revolučního autonomního elektromobilu, který by naprosto změnil chápání osobních aut, dostal označení Project Titan. Ale poslední zhruba rok a půl se „titán“ zmítá v problémech a nyní se zdá, že z něj také možná vůbec nic nebude.

Jak připomíná web Engadget, od roku 2015 se Project Titan otřásl několikrát v základech. Odešly klíčové osobnosti (nebo byly přeřazeny na jiné pozice) a z auta vlastní konstrukce se nejprve stal projekt na základech jiné automobilky (mluvilo se o BMW i3), aby později z výroby auta jako takového sešlo. Ve hře byl údajně systém autonomní jízdy, který bude fungovat jako aplikace. Zapojíte „mobil“ a ono to pojede samo.

To vše jsou ale jen mediální spekulace. Apple projekt oficiálně nekomentuje a vlastně se k němu nikdy ani nepřihlásil. Nyní se zdá, že pokud se nezačnou rýsovat konkrétní výsledky během příštího roku, Apple celý Project Titan stornuje.

Vedení projektu Titan dostalo ultimátum do konce roku 2017. Do té doby musí přijít s použitelným konceptem autonomního systému, tvrdí Engadget. Něco podobného ale chystá i několik dalších společností, z těch technologických především Google. A ten je ve vývoji o několik let (a milionů testovacích kilometrů) před Applem.

Podle Engadget.com se největším problémem Applu ukázal být logistický řetězec. Subdodavatelé z automobilového průmyslu údajně nejsou ochotni vyhovět podmínkám technologického obra a pustit se do riskantních investic. Za úspěchy Applu ve výrobě spotřební elektroniky přitom z velké části stojí právě dokonale zvládnutá výroba a logistika u subdodavatelů. Této oblasti se ve své předchozí roli věnoval současný šéf firmy Tim Cook.