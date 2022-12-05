Škoda Auto slaví jubilejní 30leté partnerství s MS v ledním hokeji, do Finska vyšle stejně starý model Favorit
Češi Favoritem: posádka influencerů značky ŠKODA absolvuje cestu z Prahy do Tampere ve voze Škoda Favorit z roku 1992
Andrea Bezděková s Tomášem Zástěrou se 12. května vydají na dobrodružný road trip, před zápasem se Švédskem předají českým hokejistům vzkazy fanoušků
Spolupráce společnosti Škoda Auto a světového šampionátu v ledním hokeji trvá již od roku 1992, toto partnerství bylo v roce 2007 zapsáno v Guinessově knize rekordů jako nejdelší hlavní sponzoring v historii sportovních mistrovství světa
Mladoboleslavská automobilka letos slaví výročí 30 let v pozici oficiálního hlavního sponzora hokejového mistrovství světa. V roce 1992 se jako historicky první vůz značky Škoda ve službách světového šampionátu představil model Favorit. A právě ten se stane hlavním hrdinou vzpomínkového road tripu Češi Favoritem, který povede z Prahy do dějiště letošního mistrovství světa v ledním hokeji ve finském Tampere. Za jeho volantem se budou střídat známí influenceři, modelka Andrea Bezděková a moderátor Tomáš Zástěra.
Konkrétní Škoda Favorit byla vyrobena v roce 1992 a před cestou prošla důkladnou péčí autorizovaného servisu, aby se minimalizovala pravděpodobnost technického problému. Přesto jde o akci, která v sobě skrývá nemalé dobrodružství. Naplánována je na 4 dny, během nichž by posádka měla zvládnout celou trasu v délce téměř 2000 km. První přenocování bude ve Varšavě, další pak litevském městě Panevézy a estonském Tallinu. Do Tampere vůz dorazí 15. května před zápasem českých hokejistů se Švédskem. Posádka na cestu vyráží s taškou plnou vzkazů podpory pro českou hokejovou reprezentaci, kterou předá českým hokejistům před jejich druhým utkáním ve skupině.
„Na počest 30letého výročí partnerství se světovým hokejem jsme si pro fanoušky našeho národního sportu připravili hned několik skvělých aktivit a projektů, které je, jak věříme, budou bavit. Již včera jsme informovali o unikátní dražbě exkluzivní edice 30 puků ve formě digitálních tokenů (NFT). Nyní vysíláme z Prahy do finského Tampere dvojici influencerů v našem 30 let starém modelu FAVORIT. Jejich cestu budeme mapovat v reálném čase na našich sociálních sítích a budeme také vstupovat do vysílání rádií, takže se můžete těšit na mnoho zajímavých a zábavných momentů,” říká Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení automobilky Škoda Auto.
Posádku historického vozu Favorit tvoří známí influenceři. Andrea Bezděková je česká modelka, která v roce 2016 zvítězila v soutěži Česká Miss a reprezentovala naši republiku v soutěži Miss Universe na Filipínách. Kromě modelingu se věnuje moderování a působí mj. jako jedna z influencerek značky Škoda v ČR. Profesionální moderátor Tomáš Zástěra se proslavil zejména svým působením v rádiu Evropa 2, nedávno účinkoval i v drsné reality show Survivor 2022.
„Vozy ŠKODA jsem využívala ještě před zahájením naší oficiální spolupráce, jelikož je vlastnila moje rodina. Líbí se mi styl SUV, proto teď jezdím modelem KAMIQ a nemohu se dočkat nejnovějšího modelu ENYAQ COUPÉ RS iV. Posadit se do automobilu, který je starší než já, a vydat se na tak dlouhou cestu pro mě bude úplně nová zkušenost,“ říká Andrea Bezděková.
Partnerství značky Škoda s ledním hokejem má dlouhou tradici. V roce 1992 zahájila automobilka své angažmá na pozici oficiálního vozu při finále v Praze a v Bratislavě, od roku 1993 nastupuje při každém ročníku na led jako oficiální hlavní sponzor. Jedná se tak o nejdelší sponzorství v historii sportovních mistrovství světa, oficiálně uznané v roce 2007 zápisem v Guinessově knize rekordů. Každý rok poskytuje Škoda Auto organizátorům atraktivní a spolehlivou flotilu vozů, nejinak tomu bude letos ve Finsku. Nejrychlejší kolektivní sport na světě má v České republice i na mnoha dalších cílových trzích vysokou sportovní relevanci. V Evropě se 85 % všech vozů Škoda prodá v zemích, do nichž se mistrovství světa v ledním hokeji přenáší. V celosvětovém měřítku činí tato hodnota 58 %. Viditelnost značky Škoda na televizních obrazovkách dosahuje 54 %, což představuje přes 8800 hodin vysílacího času. Například v roce 2019 navštívilo světový šampionát celkem 470 853 diváků přímo na stadionech, dalších více než 1,6 miliardy ho sledovalo u televizních obrazovek.
Foto: Tiskový servis Škoda