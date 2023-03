Peugeot a jeho posádky si z Czech New Energies Rallye 2023 odvezly pohár v trophy značek

V pátek 24. a v sobotu 25. března se v okolí Českého Krumlova konal již jedenáctý ročník Czech New Energies Rallye. Značka Peugeot a její posádky se jízd pravidelnosti ekologicky šetrných vozů účastní již od samého začátku této dnes již tradiční soutěže, a tak nemohly chybět ani na letošním zahajovacím podniku šampionátu PHOENIX CONTACT České Trophy v ecorally. Na start závodu, do blízkosti Jaderné elektrárny Temelín, dorazily tři posádky s vozy Peugeot e-208 v barvách trikolory.

Letošní ročník, jak už bývá u organizátorů zvykem, představoval řadu nástrah. Už jen pohled do programu soutěže, kdy od pátečních 13 do zhruba 23 hodin čekala na závodníky trasa dlouhá 314 km, naznačoval náročný průběh. Pro elektromobil e-208 s normovaným dojezdem na jedno nabití až 362 km , ovšem první soutěžní den nepředstavoval větší komplikace. Větším problémem se ukázala jízda ve tmě, náročný terén a nepříznivé počasí. Všechny posádky s vozy Peugeot ale dojely zdárně do cíle první etapy, a to v tomto pořadí: č. 25 – Lukáš a Miloš Dittrichovi na 11. místě, č. 9 – Petr a Martina Vomáčkovi na 15. místě a č. 26 – Kryštof a Nikola Hájkovi na 27. místě.

Podobně náročný byl i druhý den. Z celkových 486 odjetých kilometrů bylo téměř 292 závodních (zkoušky pravidelnosti), přičemž posádky musely hlídat každý metr, vteřinu či jasně vytyčenou trasu. V konečném pořadí se v rámci značky Peugeot nejlépe umístil Lukáš Dittrich navigovaný Milošem Dittrichem. Ti s počtem 7 011 trestných bodů obsadili pátou příčku. Na šestém místě se s 9 080 trestnými body umístili Petr a Martina Vomáčkovi. Třetí posádka značky Peugeot – Kryštof a Nikola Hájkovi – skončila na 19. příčce.

Právě vyrovnané výkony jednotlivých posádek zajistily značce Peugeot jasné prvenství v rámci České trophy značek v ecoRally. Dalším pokračováním bude už 12.-13. května 2. FUTURES CONTPRODUCT CLASSIC RALLY MORAVA.

Lukáš Dittrich: „Letošní ročník Czech New Energies Rallye byl jednoznačně ten nejzábavnější. Oproti minulosti totiž pořadatel zvýšil rychlostní průměry a zejména první den se jelo spíše po užších cestách. Výsledkem bylo svižné tempo, které kladlo větší nároky na řidiče, navigátora, a nakonec také na auto. Kdo chtěl uspět, ten se musel dost snažit, protože stačila drobná nepozornost, a příděl v řádu tisíců trestných bodů byl na světě. Ani nám se jedna větší chyba bohužel nevyhnula, ale protože se především v první etapě obecně dost bloudilo, zas tak velká ztráta z toho pro nás naštěstí nebyla. Páté místo v českém poháru je pro nás pěkný úspěch a z celkového prvenství Peugeotu ve značkách máme upřímnou radost.“

Petr Vomáčka: „Páteční den byl extrémně náročný, jelikož se jelo několik etap za sebou. K tomu se přidaly jihočeské silnice v poněkud nepříjemné kondici, na nichž jsme museli místy výrazně zpomalit. Zimní pneumatiky nám v sobotu na špinavé silnici plné děr dost klouzaly, a proto jsme upřednostnili bezpečnost na úkor lepšího výsledku. Byla to opravdu velmi náročná rallye, která prověřila všechny aspekty při jízdě pravidelnosti. Ve výsledku jsme nadšeni: 6. místo v kategorii národního šampionátu a první místo pro značku Peugeot.“

Kryštof Hájek: „Pro nás se jednalo o první účast na této ecorally, což samo o sobě vyvolalo nervozitu a respekt z této obávané soutěže. To pak vyústilo v pár chyb, které jsme posléze už nemohli napravit. Ani počasí nám průběh soutěže neulehčovalo. Do druhého dne jsme vykročili mnohem lépe a vrátili jsme se zpět do našeho obvyklého tempa. To bylo znát i na výsledcích – podařilo se nám vyhrát jeden měřený úsek a na dalších dvou být druzí. Věřím, že i tyto zkušenosti pomohou v dalších kláních v rámci českého šampionátu a že opět přispějeme hodnotnými body týmu značky Peugeot.“