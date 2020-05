Řidiči se vyhýbají autobusovým pruhům, i když nemusí. Blokují tak provoz

Ačkoliv je řada vyhrazených pruhů pro autobusy časově omezena, řidiči do nich ani mimo špičku jezdit nechtějí

Takové chování zřejmě není přestupek, podle zákona se má ale i ve městě jezdit co nejvíc vpravo

Řidiči mohou způsobit zácpu, která se táhne přes několik křižovatek, říká instruktor autoškoly

S takzvanými autobusovými pruhy nebo lidově „buspruhy“ se setkal každý řidič, který někdy vyjel do ulic většího města. V Česku jde o vyhrazený prostor pro vozidla MHD, městskou policii, záchranné složky a povětšinou i taxíky. V řadě případů je jejich platnost omezena časově tak, aby fungovaly jen během předpokládané špičky ve všední dny.

„Ne všechny vyhrazené jízdní pruhy jsou pro ostatní provoz uzavřeny 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Například v Praze v mnoha případech platí, že do nich nesmíme vjíždět jen od pondělí do pátku od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 19:00. Mimo zmíněný časový úsek jej můžeme libovolně využívat,“ říká instruktor autoškoly Radek Vrtal.

Jenže někteří čeští řidiči se často bojí vjet do vyhrazeného pruhu i v době, kdy mohou. A nejde zdaleka jen o hraniční časy, kdy by se už třeba ve 14:03 mohli oprávněně bát, že na ně bude číhat policejní hlídka, která jim udělí pokutu. „Jezdím pravidelně na oběd po Plzeňské ulici v Praze. Zatímco pravý pruh je kolem poledne v podstatě prázdný, v levém jede vláček aut za sebou. Vždycky nad tím kroutím hlavou,“ tvrdí řidič, který si nepřál být jmenován.

To potvrzuje i instruktor autoškoly. „Nejčastější chybou českých řidičů v tomto případě je, že špatně sledují svislé dopravní značky, respektive hlavně dodatkové tabulky upřesňující jejich platnost,“ vysvětluje Vrtal. Lidé jedoucí zbytečně v levém pruhu ale mohou takto řídit ze zvyku nebo ze strachu, že je bude i přesto policejní hlídka „obtěžovat“ a pro jistotu do vyhrazeného pruhu nevjíždějí.

Má se jezdit co nejvíc vpravo

Jízda vlevo sama o sobě není přestupek. Pokud jsou ve městě dva jízdní pruhy, neřeší se předjíždění – jde o souvislou jízdu. I tak ale platí základní formulace silničního zákona, která říká: „Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.“ Výjimkou je samozřejmě odbočování vlevo.

Řidiči pojedou tedy správně podle zákona jen tehdy, pokud se celou dobu budou držet v pravém pruhu a pak krátce před odbočením vlevo přejedou do levého. Právě Plzeňská je přitom důkazem toho, že lidé jezdí vlevo zcela zbytečně. Vzhledem k tramvajovému provozu uprostřed ulice totiž řada křižovatek vůbec odbočení vlevo neumožňuje.

„Co to má za následek? Fakt, že řidiči automaticky jedou v levém jízdním pruhu vedle vyhrazeného buspruhu, může způsobit zbytečnou zácpu. Ta se pak klidně bude táhnout i přes několik křižovatek,“ vysvětluje Vrtal.

Česká vyhláška na vyhrazené jízdní pruhy pamatuje už od roku 1976. Je pro ně určena dopravní značka IP 20a pro začátek a IP 20b pro konec, plus vodorovné dopravní značení. V některých zemích jsou autobusové pruhy kombinované v takzvaném HOV pruhu (high-occupancy vehicle), jenž umožňuje jejich využití i osobním autům se dvěma a více cestujícími. Někde je zase mohou volně využívat elektromobily. Ani jedna z těchto výhod ale v Česku zatím neplatí.