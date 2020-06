Praha chce zdražit parkování pro SUV či stará auta. Víc budou platit i obyvatelé města

Pražský magistrát chystá velké změny v parkování. Chce zdražovat pro návštěvníky i rezidenty

Cena by se měla odvíjet nejen od místa, ale i podle ekologické zátěže či velikosti daného vozu

Radní by rádi řidiče motivovali k parkování v garážích, těch je ale ve městě žalostně málo

Lidé proto parkují kde mohou, Praha kontruje tím, že na vytížených místech zavádí zóny

Aktualizováno 18.6. 10:45: Článek jsme aktualizovali o vyjádření mluvčího Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Marka Váchy.

Pokud patříte mezi desetitisíce lidí, kteří dojížějdí denně do Prahy, určitě znáte problém s P+R parkovišti. Nechat auto u stanice metra za dvacku a pohodlně se dopravit do centra pomocí MHD je sice hezká myšlenka, ale často nerealizovatelná. Stačí přijet třeba třeba na konci ranní špičky a parkoviště už je plně obsazené. Co pak? Jedinou možností je najít místo v ulicích poblíž.

Město se ale před časem rozhodlo proti zoufalým lidem zakročit. Například v Letňanech nebo v Klánovicích u vlakového nádraží mají nově vzniknout modré zóny. Zoufalí řidiči tedy buď vyrazí až do centra autem, nebo obsypou jinou zastávku hromadné dopravy. Praha mezitím slibuje obří investice hned do několika záchytných parkovacích domů a dalších P+R parkovišť.

Mimochodem, do Prahy každý den za prací dojíždí na 300 tisíc lidí. Městská záchytná parkoviště mají v tuto chvíli kapacitu pouhých 3946 míst. Magistrát slibuje, že do deseti lety by mělo přibýt přes 20 tisíc dalších. Problém je, že zatímco se na nová místa bude čekat roky, modré zóny začnou platit ještě letos.

Jak ale vyplývá ze strategie rozvoje parkování do roku 2025, kterou magistrát projednával v úterý, bude Praha na modrých zónách ještě přitvrzovat. V plánu je kromě jejich dalšího rozšiřování i zvýšení poplatků. Cena za hodinu parkování v rozpětí od 40 do 80 korun prý řidiče dostatečně nemotivuje k tomu, aby parkovali jinde. A pokuta 500 korun je také malá, protože ji někteří akceptují místo toho, aby za parkování zaplatili. Mají se tedy zvyšovat ceny, pokuty i četnost kontrol a odtahů.

Praha útočí i na své obyvatele

Zarážející je, že se Praha rozhodla jít nejen proti těm, kteří do Prahy dojíždějí (ale vlastně je zarážející i to, vždyť tu každý den pracují a Praha se bez nich neobejde!), ale i proti svým vlastním obyvatelům. Rezidenti by si totiž také měli připlatit a to navíc s ohledem na to, jaké auto na ulici parkují.

„Zvažujeme jít cestou odstupňování velikostních, respektive emisních kategorií. Budou například tři kategorie: vozidla malá, střední a velká, za která se bude za dlouhodobé oprávnění platit o něco méně, středně a středně více,“ řekl středečním Hospodářským novinám Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy.

Vácha ale záměr v novinách blíž nespecifikoval. Zaslali jsme mu proto dotaz, zda by mohl svou odpověď upřesnit. „U velikosti vozidel míříme především na jejich délku, která má přímý dopad na dostupnost parkování v místě (na stejném úseku může zaparkovat více malých vozidel nebo méně dlouhých vozidel). Rozměry vozidel mohou mít dopad i na prostupnost místa (např. pro osoby na invalidním vozíku, pro rodiče s kočárky apod.) či bezpečnost provozu (rozhled v křižovatce, apod.),“ odpověděl Autobibli.cz.

Nadrozměrné vozidlo zatím podle Váchy institut nedefinoval. „Zcela jistě ale nebude toto případné cenové rozlišení závislé na kategorii (nehrozí, že by například všechna SUV byla chápána jako nadrozměrné vozidlo, neboť půdorysné rozměry SUV jsou často podobné vozidlům s karoserií kombi). Problém vozidel SUV je na parkovacích místech především jejich výška, protože značně omezují rozhledové poměry, a tudíž bezpečnost chodců, ale také jiných řidičů. V dokumentu je však řešena především velikost „záboru“ veřejného prostranství,“ upřesnil mluvčí.

Kromě rozměrů by ale mělí jít i o emise. „S emisními dopady vozidel to vidíme obdobně – vozidla s velmi nízkým či nulovým emisním dopadem na okolí budou platit méně, vozidla s vysokým emisním dopadem na okolí budou platit více. Cena se bude odvíjet od emisní normy Euro,“ vysvětlil Vácha.

Více místa pro bohaté

Záměr Prahy je tedy nebezpečně podobný takzvané „dani z SUV“, která začala fungovat ve Francii. Ta vycházela z liché představy, že vozy této kategorie mají vyšší spotřebu než ostatní a státu tak mají lidí zaplatit podle emisí. Zákon ale paradoxně dopadl na majitele menších vozů s technicky méně vyspělými motory, které vykazují horší spotřebu. Zaplatí tedy paradoxně lidé, kteří si pořídili levnější auto a mají i hlouběji do kapsy.

Takový scénář by se mohl v Praze opakovat. Zatímco movití rezidenti, jež si pořídí elektromobil kvůli bezplatnému parkování ve městě a budou jej denně využívat, chudší Pražané třeba i odklidí svůj postarší vůz mimo město a přesunou se do MHD. Protože i kdyby ho nechali jen před domem, zaplatí víc než bohatí elektromobilisté. Privilegované skupině lidí se tak uvolňují ulice.

Je pochopitelné, že Praha chce nějakým způsobem regulovat auta ve městě. Přece jen jich do něj každý den přijede na 300 tisíc, dalších 900 tisíc je v Praze registrovaných. Zvyšování cen za parkovné a rezidenční karty ale dopadá na vrstvu obyvatel, kterou by měl naopak magistrát chránit. Nebylo by lepší alespoň počkat, než se postaví slibované parkovací domy? Bez toho se může stát, že ze slibů sejde a pak lidem už nezbude nic jiného, než se přetahovat o poslední zbytky ulic bez modrých pruhů. A nebo do Prahy nejezdit vůbec.