Přístřešek na auto ochrání vašeho čtyřkolého miláčka levně a efektivně

Proč si přístřešek pro auto pořídit? Důvodů je celá řada

Přístřešky pro auto jsou způsobem, jak svůj vůz snadno a efektivně ochránit před nepříznivým počasím a zároveň za takové řešení nevydat velké množství finančních prostředků. Stále se totiž jedná o méně nákladnou volbu než výstavba a vybavení zbrusu nové garáže.

Předností přístřešku pro auto je ostatně také jeho snadná montáž, se kterou si poradí prakticky každý zdatný kutil. Případně lze využít služeb realizačních firem, které budou mít vše hotovo v krátkém čase.

Díky přístřešku bude vaše auto chráněno před:

deštěm,

těžkými nánosy sněhu,

krupobitím,

znečištěním,

přehřátím.

Zároveň tímto způsobem podpoříte jeho ochranu před případným vandalstvím a krádeží. V neposlední řadě musíme zdůraznit, že moderní přístřešky se pyšní krásným vzhledem, díky čemuž perfektně dotvoří design vašeho domu.

Hliníkové přístřešky pro auta jsou zcela bezúdržbové. Autor: Sunsystem.cz

Přístřešek na auto u domu, nebo garáž?

Garáž je v podstatě takovou nestárnoucí klasikou, která navíc nachází multifunkční využití. Kromě toho, že zde můžete zaparkovat svůj vůz, poslouží také jako úložný prostor pro řadu dalšího vybavení. Umístit zde můžete například jízdní kola, lyže, gril, věci do dílny, sekačku i další zahradnické potřeby a mnoho dalšího. Pokud máte garáž v domě, dostanete se navíc do svého auta suchou nohou, aniž byste museli projít venkovním prostředí. To oceníte zejména při nepříznivém, deštivém a chladném počasí.

Na druhou stranu kvalitní zděná garáž se rozhodně neřadí k těm nejlevnějším záležitostem. A pokud ji nebudete stavět přímo s domem, budete se muset připravit také na obvykle zdlouhavý proces jednání se stavebními úřady. Pro garáž do velikosti 40 m2 budete většinou potřebovat alespoň stavební ohlášení, nad tuto velikost se neobejdete bez stavebního povolení.

Na druhou stranu přístřešek pro auto je finančně méně nákladným a také rychlejším řešením. U vašeho domu totiž může stát již v řádu několika týdnů od objednání, samotná stavba včetně příprav nezabere více než pár dní.

Podle nového stavebního zákona, který nabude účinnosti 1. července 2023, na přístřešek na auto nepotřebujete povolení při splnění těchto podmínek:

Přístřešek na auto stojí minimálně 2 metry od sousedních pozemků,

zastavěná plocha není větší než 40 m²,

výška přístřešku je do 5 metrů.

A i když přístřešek pro auto nenabízí tolik skladovacího prostoru, lze to v některých případech považovat spíše za výhodu. Díky tomu totiž nebudete mít tendenci zbytečně shromažďovat věci, které stejně nepoužíváte.

Jak vybrat přístřešek pro auto

Při výběru krytého stání pro auto nebo dvě auta je třeba zohlednit hned několik faktorů. Předně se zaměřte na jeho velikost, která by měla být zvolena s ohledem na celkový prostor a také velikost auta nebo aut. Pokud máte tu možnost, volte vždy o něco větší přístřešek. Díky tomu zde dobře zaparkujete i v případě, že se jednou rozhodnete pro větší vozidlo.

Dalším důležitým faktorem je bezpochyby materiál konstrukce. Velmi častou volbou jsou přitom dřevěné přístřešky pro auto, které se zpravidla pyšní poměrně nízkou pořizovací cenou. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že dřevo jakožto přírodní materiál vyžaduje pravidelnou údržbu a péči.

V poslední době proto získávají na popularitě moderní hliníkové přístřešky pro auto, které jsou naprosto bezúdržbové. Na první pohled působí elegantním dojmem a hodí se jak k novostavbám, tak i starším domům. Hliník je velice stabilní a odolný materiál, který nemění svůj vzhled ani po mnoha letech.

Pozornost věnujte také designu. Pokud toužíte po dřevěném designu, ale zaujaly vás vlastnosti hliníkových přístřešků, zvolte hliníkovou konstrukci s dekorem dřeva.

Vybírat můžete z rozmanitých designů. Autor: Sunsystem.cz

Kde si pořídit přístřešek pro auto

Pokud se pro zastřešení parkovacího stání rozhodnete, není nic jednoduššího než kontaktovat specializovanou společnost. Například přístřešky od firmy Sun System můžete nezávazně poptat a nechat si doporučit variantu, která bude pro vaše potřeby nejvhodnější. Zároveň se dozvíte, jaké jsou dostupné možnosti přizpůsobení a z jakých designů můžete vybírat.

Následně budete muset vyřešit stavební povolení pro přístřešek na auto, pokud se vás to týká. V praxi se ovšem jedná pouze o případy, kdy:

plocha části pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu dosáhne po umístění přístřešku méně než 50 % z celkové plochy pozemku,

přístřešek je umístěn méně než 2 metry od hranice pozemku.

Ostatní podmínky totiž splňují všechny přístřešky na auto.

Jakmile máte vše vyřízeno, může se přistoupit k stavbě přístřešku na auto. Využít můžete buď služby realizační firmy, nebo se do celého úkolu pustit svépomocí. Je to jen na vás, zákon vás v tomto ohledu nelimituje.