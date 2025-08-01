Jak správně pečovat o auto v zimě: Ochrana, údržba a chytrá prevence

1. Pravidelná kontrola baterie
Nízké teploty výrazně snižují kapacitu autobaterie. Pokud je starší než tři roky, může se stát, že vás jednoho mrazivého rána nechá ve štychu. Nechte si ji před zimou zkontrolovat v servisu nebo si alespoň změřte napětí pomocí voltmetru. Pomůže i udržovací nabíječka, která baterii průběžně dobíjí, zejména pokud vůz parkujete venku.
2. Pojištění auta
Zima přináší nejen technická rizika, ale i vyšší pravděpodobnost dopravních nehod. Kluzké silnice, horší viditelnost nebo střety se zvěří jsou běžné komplikace. I když je povinné ručení samozřejmostí, v zimních měsících se opravdu vyplatí přemýšlet i nad havarijním pojištěním nebo vhodnými připojištěními – např. skel, asistenčních služeb nebo právě srážky se zvěří. Nabídky se ale mohou výrazně lišit podle vozidla, lokality i zvolených limitů. Pro rychlé a přehledné porovnání možností lze využít kalkulator.cz, kde si během několika minut ověříte, jaká pojistka je pro vás nejvýhodnější.
A co je důležité: Ceny pojištění se liší i o tisíce korun ročně. Pokud jste ho už delší dobu neřešili, je správný čas porovnat nabídky – díky jednoduchému online srovnání najdete pojištění auta, které odpovídá vašim potřebám i rozpočtu. Mít správně nastavenou pojistku může ušetřit nejen nervy, ale i peníze.
3. Pneumatiky a tlak
Zimní pneumatiky jsou v Česku povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Kromě hloubky vzorku (min. 4 mm) je důležité pravidelně kontrolovat tlak, protože při poklesu teploty klesá i tlak v pneumatikách – což ovlivňuje brzdnou dráhu, přilnavost, ovladatelnost vozu i spotřebu.
4. Ošetření karoserie a podvozku
Silniční sůl a vlhkost jsou ideální kombinací pro korozi. Proto před zimou důkladně umyjte podvozek, ošetřete lak ochranným voskem a zvažte antikorozní nástřik. V průběhu zimy pak pravidelně myjte vůz, ideálně v automyčce s programem aktivního oplachu podvozku.
5. Kapaliny a stěrače
Zkontrolujte stav chladicí kapaliny a náplně do ostřikovačů – měla by být nemrznoucí minimálně do –20 °C. Nezapomeňte také na stěrače. Tvrdé nebo popraskané gumičky nefungují efektivně a mohou poškodit čelní sklo. Před prvním mrazem je vhodné ošetřit těsnění dveří silikonovým olejem, aby nepřimrzaly.
6. Vybavení a nouzová výbava
Mít v autě zimní výbavu není jen o zákonné povinnosti (např. škrabka, smetáček, reflexní vesta), ale i o vaší bezpečnosti. V zimě se hodí i startovací kabely, lopatka na sníh, deka nebo powerbanka. Pokud vás zaskočí závěje nebo vybitá baterie, budete rádi, že jste připravení
Správná zimní péče o auto není žádná raketová věda – vyžaduje jen trochu plánování, zodpovědnosti a předvídavosti. Dobře udržovaný vůz vám to vrátí spolehlivostí a nižšími náklady na opravy. A nezapomínejte, že vedle technického stavu hraje důležitou roli i kvalitní a výhodné pojištění auta, které vás ochrání před nepříjemnými finančními následky v případě nehody nebo škody.