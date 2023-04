Bezlimitní asistence oceníte nejen při cestách do zahraničí

Nové připojištění od České podnikatelské pojišťovny (ČPP) splňuje požadavky i těch nejnáročnějších řidičů, kteří mohou ocenit například bezlimitní odtah v ČR i po celé Evropě, možnost využití náhradního vozidla až na 15 dní a také možnost náhradního ubytování až na 5 nocí v případě poruchy vozidla.

„Nyní nabízíme připojištění CAR Premium, které je prémiové zejména co do objemu poskytovaných služeb. V rámci ČPP se totiž jedná o asistence s největším rozsahem. Tuto novou asistenci budeme nabízet pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny. Hlavní devizou této služby je bezlimitní plnění v případě všech základních potřeb u poruchy či nehody vozidla, a to nejen v Česku, ale i po celé Evropě včetně Turecka, mimo Ruska, Grónska, Islandu a vybraných ostrovů,“ říká Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel v ČPP.

Asistenční služby jsou motoristům k dispozici vždy, když se dostanou do nějakých nesnází a potřebují pomoc. Fungují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ve čtyřech z pěti případů volají čeští řidiči asistenční službu kvůli poruše svého vozidla, tedy daleko více než u dopravních nehod. „Když se něco na vozidle pokazí na dovolené v zahraničí, je to dvojnásob nepříjemné. Problémem bývá nejčastěji porucha motoru, defekt pneumatiky nebo potíže se spojkou či řazením. Operátor pak motoristům zajistí buď potřebnou opravu auta rovnou na místě, nebo zařídí odtah vozidla do vhodného servisu,“ říká supervizor. Kromě odtahu nebo náhradního vozidla mají klienti při pobytech v cizině nárok také na pomoc s tlumočením, vyhledání hotelu, opravny, nádraží a řadu dalších věcí.

Motoristů, kteří si sjednávají pro své vozidlo sjednané pouze povinné ručení, je čím dál méně. Většinu dnes už tvoří ti, kteří si vedle tohoto zákonného pojištění smluvně zajistili i další pojistné doplňky. „Změny jsme provedli také u pojištění skel, které patří k nejoblíbenějším připojištěním. Pro osobní automobily do 3,5 t jsme rozšířili nabídku pevných limitů, a to konkrétně o další dvě varianty – 25 tisíc Kč a 30 tisíc Kč. Nutno dodat, že po těchto pevných limitech si motoristé mohou vybrat i pojištění bez limitu,“ vysvětluje Velíšek a dodává, že přibývá také motoristů, kteří zaplatí raději o něco více, aby získali povinné ručení s vyššími limity plnění.

Základní asistence v rámci povinného ručení nemusí stačit

Zvláště na delších cestách nebo při cestách do zahraničí nemusí základní asistence stačit. Jednak jsou mnohdy omezeny co do počtu kilometrů pro odtah, a jednak také svými limity plnění. „V případě cest do Itálie nebo Chorvatska se vyplatí mít bezlimitní odtah, které CAR Premium nabízí. Díky využití náhradního ubytování nebo náhradního vozidla navíc svou dovolenou při poruše vozidla rušit nemusíte a můžete si ji díky pomoci od pojišťovny naplno užít,“ uzavírá Velíšek.

Nabídku připojištění pro motoristy s povinným ručením ČPP neustále vylepšuje. V současné době mají klienti pojišťovny na výběr ze 14 nejrůznějších připojištění, a to s rozličnými kombinacemi pojistných krytí, limitů nebo pojistných částek. A klientů, kteří mají sjednaný některý z těchto doplňků navíc, je většina. Jedná se o bezmála 70 % motoristů.