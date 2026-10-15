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Kvíz: Musíte policistovi ukázat řidičák? Kdo nezvládne kvíz o silniční kontrole, toho čekají problémy

Kvízy
Jakub Bartek
15.10.2026
Policejní kontrola
Autor: Autobible.cz s využitím ChatGPT
Ilustrační snímek

Silniční kontrolu už určitě zažila většina řidičů. Přesto kolem ní koluje řada mýtů. Musíte policistovi ukázat řidičák? Smí vám prohledat kufr? A co když nesouhlasíte s pokutou na místě? Zkuste si náš kvíz a třeba si pak budete jistější, až vás policista zase zastaví.

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Pravidla upravující dění na silnicích se postupem času mění, stejně jako jiné zákony. Logicky tak to, na co třeba starší řidiči byli zvyklí, protože se to naučili v autoškole, už nemusí nyní platit. Část změn navíc proběhla potichu, bez velké mediální pozornosti, takže o nich řada motoristů vůbec neví.

Neznalost přitom může vyvolat u kontrolovaného řidiče zbytečný stres. Kdo neví, co po něm policista smí chtít, často zbytečně znejistí, začne se dohadovat, nebo naopak bez námitek souhlasí s něčím, co by nemusel. Znalost vlastních práv i povinností přitom pomáhá zvládnout kontrolu v klidu a bez nedorozumění, ať už jde o rutinní namátkovou kontrolu, nebo o situaci, kdy vám hlídka něco vytýká. Navíc není tajemství, že policisté neznalost řidičů umí „využít“.

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Kontrol navíc nebude ubývat. Policie pravidelně pořádá rozsáhlé dopravní akce, zejména o prodloužených víkendech, na začátku a konci prázdnin, teď na podzim kolem Dušiček nebo před Vánoci a hlavně po Silvestru. Šance, že se s hlídkou potkáte, je tedy poměrně vysoká.

Připravili jsme proto kvíz s patnácti otázkami, které se týkají právě silniční kontroly. Na každou stačí odpovědět ano, nebo ne. Prvních deset otázek prověří základní znalosti, posledních pět možná zaskočí i zkušené řidiče s desítkami let za volantem. U každé odpovědi pak najdete krátké vysvětlení. S trochou nadsázky se dá říci, že kdo tento kvíz nezvládne, toho čekají při případné silniční kontrole problémy. Kolik otázek zvládnete správně vy?

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