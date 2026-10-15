Kvíz: Musíte policistovi ukázat řidičák? Kdo nezvládne kvíz o silniční kontrole, toho čekají problémy

Pravidla upravující dění na silnicích se postupem času mění, stejně jako jiné zákony. Logicky tak to, na co třeba starší řidiči byli zvyklí, protože se to naučili v autoškole, už nemusí nyní platit. Část změn navíc proběhla potichu, bez velké mediální pozornosti, takže o nich řada motoristů vůbec neví.
Neznalost přitom může vyvolat u kontrolovaného řidiče zbytečný stres. Kdo neví, co po něm policista smí chtít, často zbytečně znejistí, začne se dohadovat, nebo naopak bez námitek souhlasí s něčím, co by nemusel. Znalost vlastních práv i povinností přitom pomáhá zvládnout kontrolu v klidu a bez nedorozumění, ať už jde o rutinní namátkovou kontrolu, nebo o situaci, kdy vám hlídka něco vytýká. Navíc není tajemství, že policisté neznalost řidičů umí „využít“.
Kvíz: Ikonické automobily socialistického bloku si každý pamatuje, zodpovědět všechny otázky ale nebude jednoduché
Kontrol navíc nebude ubývat. Policie pravidelně pořádá rozsáhlé dopravní akce, zejména o prodloužených víkendech, na začátku a konci prázdnin, teď na podzim kolem Dušiček nebo před Vánoci a hlavně po Silvestru. Šance, že se s hlídkou potkáte, je tedy poměrně vysoká.
Připravili jsme proto kvíz s patnácti otázkami, které se týkají právě silniční kontroly. Na každou stačí odpovědět ano, nebo ne. Prvních deset otázek prověří základní znalosti, posledních pět možná zaskočí i zkušené řidiče s desítkami let za volantem. U každé odpovědi pak najdete krátké vysvětlení. S trochou nadsázky se dá říci, že kdo tento kvíz nezvládne, toho čekají při případné silniční kontrole problémy. Kolik otázek zvládnete správně vy?