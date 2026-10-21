Musíte po bouračce volat policii? Otestujte se, jestli alespoň tušíte, co dělat po nehodě

Většina řidičů přitom pravidla pro řešení nehod naposledy podrobně studovala v autoškole. Od té doby často uběhla řada let a předpisy se mezitím nejednou změnily. To, co platilo dřív, dnes nemusí platit, a obráceně.
Kolem nehod koluje spousta rad „od známých“. Některé jsou užitečné, jiné zastaralé nebo rovnou špatné. Chyba přitom může stát zbytečné peníze, komplikace s pojišťovnou, a dokonce i pokutu. A po bouračce, kdy jsou nervy napjaté, není na zjišťování správných pravidel ten nejlepší čas. Jak byste v takové situaci obstáli vy? Náš dnešní kvíz vám napoví.
Kvíz: Musíte policistovi ukázat řidičák? Kdo nezvládne kvíz o silniční kontrole, toho čekají problémy
Připravili jsme 15 otázek, na které odpovíte jednoduše ano, nebo ne. Prvních deset prověří základy, které by měl znát každý řidič. Posledních pět je náročnějších a zaváhat u nich může i zkušený šofér. U každé odpovědi najdete krátké vysvětlení, takže si z kvízu dost možná odnesete i to, co jste dosud nevěděli.
Otestujte se a kvíz pošlete i těm, kdo tvrdí, že po nehodě přesně vědí, co dělat.