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Musíte po bouračce volat policii? Otestujte se, jestli alespoň tušíte, co dělat po nehodě

Kvízy
Jakub Bartek
21.10.2026

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Dopravní nehoda
Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Dopravní nehoda může potkat každého, i toho nejopatrnějšího řidiče. Ve chvíli, kdy se to stane, má ale většina lidí v hlavě zmatek. Volat policii, nebo ne? Co sepsat? A co se v tu chvíli smí a co už ne?

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Většina řidičů přitom pravidla pro řešení nehod naposledy podrobně studovala v autoškole. Od té doby často uběhla řada let a předpisy se mezitím nejednou změnily. To, co platilo dřív, dnes nemusí platit, a obráceně. 

Kolem nehod koluje spousta rad „od známých“. Některé jsou užitečné, jiné zastaralé nebo rovnou špatné. Chyba přitom může stát zbytečné peníze, komplikace s pojišťovnou, a dokonce i pokutu. A po bouračce, kdy jsou nervy napjaté, není na zjišťování správných pravidel ten nejlepší čas. Jak byste v takové situaci obstáli vy? Náš dnešní kvíz vám napoví. 

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Připravili jsme 15 otázek, na které odpovíte jednoduše ano, nebo ne. Prvních deset prověří základy, které by měl znát každý řidič. Posledních pět je náročnějších a zaváhat u nich může i zkušený šofér. U každé odpovědi najdete krátké vysvětlení, takže si z kvízu dost možná odnesete i to, co jste dosud nevěděli.

Otestujte se a kvíz pošlete i těm, kdo tvrdí, že po nehodě přesně vědí, co dělat.

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