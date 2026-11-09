Menu Zavřít

Kvíz: Zima není jen o pneumatikách. Kdo nezvládne otázky o řetězech, sněhu na střeše a jízdě po ledu, ať raději nechá auto doma

Kvízy
Jakub Bartek
09.11.2026
Zasněžené auto
Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Přezuto máte, škrabku v autě taky, takže zima vás nemůže překvapit? Nebuďte si tak jistí. Zimní výbava a zimní jízda zahrnují mnohem víc než jen gumy s vločkou na boku. Zkuste si náš kvíz.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Na horských silnicích můžete narazit na značky, které někteří řidiči vidí jednou za několik let a nemají tušení, co po nich chtějí. Kolem čištění auta od sněhu koluje řada polopravd a každý soused vám poradí něco jiného. A když se ráno rozjíždíte ze zasněženého parkoviště nebo musíte prudce brzdit na zledovatělé silnici, nezbývá čas přemýšlet, co je správně.

V dnešním kvízu jsme pro vás připravili deset otázek. Projdete v nich povinnosti, které ukládají zákon a vyhláška, péči o auto v mrazu i zásady bezpečné jízdy na sněhu a ledu. Některé odpovědi se zdají samozřejmé, jiné vás možná překvapí. Ke každé otázce najdete i krátké vysvětlení, takže si z kvízu něco odnesete, i když nebude všechno za plný počet.

Tak co, troufnete si? Ukažte, že vás zima nezaskočí.

Další kvízy

Zobrazit všechny

Témata:



Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK