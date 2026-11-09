Kvíz: Zima není jen o pneumatikách. Kdo nezvládne otázky o řetězech, sněhu na střeše a jízdě po ledu, ať raději nechá auto doma

Na horských silnicích můžete narazit na značky, které někteří řidiči vidí jednou za několik let a nemají tušení, co po nich chtějí. Kolem čištění auta od sněhu koluje řada polopravd a každý soused vám poradí něco jiného. A když se ráno rozjíždíte ze zasněženého parkoviště nebo musíte prudce brzdit na zledovatělé silnici, nezbývá čas přemýšlet, co je správně.
V dnešním kvízu jsme pro vás připravili deset otázek. Projdete v nich povinnosti, které ukládají zákon a vyhláška, péči o auto v mrazu i zásady bezpečné jízdy na sněhu a ledu. Některé odpovědi se zdají samozřejmé, jiné vás možná překvapí. Ke každé otázce najdete i krátké vysvětlení, takže si z kvízu něco odnesete, i když nebude všechno za plný počet.
Tak co, troufnete si? Ukažte, že vás zima nezaskočí.