Baterie patří v zimě k nejčastějším důvodům, proč auto odmítne poslušnost. Startovací kabely sice vozí v kufru spousta lidí, jenže ve chvíli, kdy je skutečně potřeba zapojit, začnou mnozí váhat. Červený nejdřív kam? A černý? Kolem autobaterií navíc koluje řada polopravd a ne všechno, co se traduje mezi řidiči, odpovídá skutečnosti.
V dnešním kvízu jsme připravili deset otázek. Projdete v nich startování pomocí kabelů, péči o baterii i to, proč jí mráz dává takovou zabrat. Nechybí ani otázky pro majitele moderních aut se systémem start-stop a pro řidiče elektromobilů. Ke každé otázce najdete krátké vysvětlení, takže si z kvízu odnesete užitečné rady, i kdyby se vám nepodařilo odpovědět na všechno správně.
Tak co, zvládnete to? Ať vás první mrazy nezaskočí.