Kvíz: Každý musí znát pravidla kolem zimních pneumatik. Kdo tento kvíz nezvládne za plný počet, v zimě by raději vůbec neměl jezdit

Někdo přezouvá podle kalendáře, jiný až s prvním sněhem. Někdo věří, že stačí „nějaké zimní gumy“, jiný si není jistý, jestli projde se sadou, která už pár sezon odjezdila. A jak je to s celoročními pneumatikami, s dodávkou nebo s cestou na hory? Právě v takových detailech se řidiči nejčastěji pletou a zjištění, že něco nebylo v pořádku, obvykle přichází v tu nejhorší chvíli: při silniční kontrole na zasněžené silnici.
Připravili jsme proto deset otázek, které prověří, jak dobře znáte pravidla zimní výbavy. Nejde o chytáky pro techniky z pneuservisu, ale o situace, do kterých se může dostat každý, kdo v zimě sedne za volant. Po každé odpovědi najdete stručné vysvětlení, takže si z kvízu odnesete i to, co jste dosud nevěděli.
Vyzkoušejte, kolik otázek zodpovíte správně, a pošlete kvíz i známým, kteří tvrdí, že mají zimní pneumatiky vždycky v pořádku. Ještě je čas všechno zkontrolovat, než napadne první sníh.