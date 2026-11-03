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Kvíz: Každý musí znát pravidla kolem zimních pneumatik. Kdo tento kvíz nezvládne za plný počet, v zimě by raději vůbec neměl jezdit

Kvízy
Jakub Bartek
03.11.2026
Test zimních pneumatik 225/40 R18 – brzdná dráha na mokru (ADAC, dTest)
Autor: Viktoria Kytt / Shutterstock.com
Ilustrační snímek

Venku se ochlazuje, ranní teploty se blíží nule a před pneuservisy se začínají tvořit fronty. Přezouvání patří k podzimu stejně jako škrábání námrazy z čelního skla. Přesto kolem zimní výbavy koluje řada polopravd, které si řidiči předávají mezi sebou a které se často liší od toho, co skutečně stojí v zákoně.

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Někdo přezouvá podle kalendáře, jiný až s prvním sněhem. Někdo věří, že stačí „nějaké zimní gumy“, jiný si není jistý, jestli projde se sadou, která už pár sezon odjezdila. A jak je to s celoročními pneumatikami, s dodávkou nebo s cestou na hory? Právě v takových detailech se řidiči nejčastěji pletou a zjištění, že něco nebylo v pořádku, obvykle přichází v tu nejhorší chvíli: při silniční kontrole na zasněžené silnici.

Připravili jsme proto deset otázek, které prověří, jak dobře znáte pravidla zimní výbavy. Nejde o chytáky pro techniky z pneuservisu, ale o situace, do kterých se může dostat každý, kdo v zimě sedne za volant. Po každé odpovědi najdete stručné vysvětlení, takže si z kvízu odnesete i to, co jste dosud nevěděli.

Vyzkoušejte, kolik otázek zodpovíte správně, a pošlete kvíz i známým, kteří tvrdí, že mají zimní pneumatiky vždycky v pořádku. Ještě je čas všechno zkontrolovat, než napadne první sníh.

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