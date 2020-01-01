Kdo se považuje za chodicí technickou encyklopedii, ať se přihlásí. Máme tu kvíz, který prověří vaše znalosti

Mezi automobilovým nadšenci se často soutěží o to, kdo si pamatuje více technických detailů a kdo je větší technická encyklopedie. Pokud se považujete právě za takovéto znalce, náš dnešní kvíz je přesně pro vás. Zopakujeme si totiž nějaké ty technické údaje a uvidíme, jak si to všechno pamatujete.
Do dnešních otázek jsme vybrali různá zajímavá auta od škodovek až po třeba Porsche 918 Spyder. Ptát se budeme na věci typu maximální rychlost, zrychlení na 100 km/h a tak podobně. Aby to nebylo úplně jednoduché, naprostá většina z vytipovaných aut už se dnes nevyrábí.
Jako vždy pro vás máme deset otázek, ke každé jsou čtyři možné odpovědi a správná je vždy jen jedna. Můžete tak jít na jistotu, ale můžete také tipovat a třeba budete mít štěstí.
S výsledkem se nezapomeňte pochlubit tady v diskuzi, nebo třeba u sebe na sociálních sítích. Hodně štěstí!
Zdroj: autorský text