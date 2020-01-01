Zlatá devadesátá. V dnešním kvízu si procvičíme běžná auta z devadesátek

Devadesátá léta byla podle některých názorů zlatým věkem automobilů. Vývoj už dospěl do takové fáze, že automobilky byly schopné postavit všemožné zajímavé technické vychytávky, ale ještě je nesvazovaly žádné zběsilé normy. Ať už ty bezpečnostní, tak ty emisní. Vzniklo proto spousta zajímavých modelů a na ně se v dnešním kvízu podíváme.
Úkol pro vás je jednoduchý. Stačí podle výřezu fotky poznat, o který model se jedná. Aby to bylo o něco snazší, nevybírali jsme žádné speciality, ale vybrali jsme běžná auta. Je tak dost možné, že právě nějaké takové stálo také u vás doma a máte na něj nějakou vlastní vzpomínky. Takže ho určitě poznáte na první dobrou.
Jako vždy pro vás máme připravených deset otázek, u každé čtyři možnosti, přičemž správná je vždy jen jedna. Takže pokud si nebudete jistí, můžete prostě tipovat a třeba budete mít štěstí.
S výsledkem se určitě pochlubte v diskuzi a také na sociálních sítích. Hodně štěstí!
Zdroj: autorský text