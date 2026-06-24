Menu Zavřít

Známe nejlepší auto pro tahání přívěsů. Je to sourozenec Superbu, chybu neuděláte ani s elektrickou Škodou

Novinky
Jakub Bartek
24.06.2026
přidejte názor
Tahouni
Autor: Caravan and Motorhome Club

Britský magazín Caravan and Motorhome Club provedl zajímavý výzkum. Otestoval 37 automobilových novinek napříč různými kategoriemi, což mělo mít za úkol jediné – ukázat, jaký automobil je nejlepší pro táhání přívěsů. Všechny vozy byly na testovacím okruhu podrobeny těžkým zkouškám a absolutním vítězem se stal model, který většina z nás moc dobře zná.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Čas letních dovolených již pomalu nastává a ne každý využívá k dovolené v zahraničí leteckou přepravu. Mnozí turisté raději zvolí osobní dopravu a v rámci toho se britský web Caravan and Motorhome Club rozhodl k hodně zajímavému testu. Na testovacím polygonu shromáždil 37 automobilových novinek z řad spalovacích i elektrických aut a rozhodl se zjistit, který z nich je nejlepším tahounem.  

Z testování vzniklo i video, které je přiloženo níže. A kdo vlastně vyhrál? Odpověď je a není jednoduchá.

Video: Souboj nejlepších aut určených pro tahání karavanů

Nejlepší je Passat

Absolutním vítězem se stal Volkswagen Passat B9 Variant. Ten s benzinovým motorem 2.0 TSI o výkonu 204 koní absolutně převálcoval veškeré soupeře. Vůz byl korunován cenou Caravan and Motorhome Club Towcar of the Year 2026 a současně zvítězil taktéž v kategoriích Family Towcars ​​a Caravan o hmotnosti 1,3 až 1,5 tuny.

Passat je součástí automobilového světa již 50 let a jde o velmi praktický rodinný vůz. I proto byl porotou oceněn jako nejlepší vozidlo určené k tahání přívěsu. Pro našince z toho vyplývá, že technicky prakticky identický Superb také bude výborná volba pro tahání.

A co se týče dalších účastníků, zde byl souboj hodně těsný.

Test: Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion (142 kW) má důležitý úkol, který plní skoro na jedničku
Přečtěte si také:

Test: Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion (142 kW) má důležitý úkol, který plní skoro na jedničku

Také Škoda má svůj titul

Vozidla nebyla seřazena podle ceny, ale podle svých tažných schopností. Mezi elektromobily s možností tažení přívěsu do hmotnosti 1,3 tuny zvítězila Škoda Enyaq SportLine 85×. V kategorii 1,5 až 1,6 tuny si prvenství odnesl Nissan Ariya e-4ORCE Evolve. Kategorie 1,6 až 1,7 tuny patří vozu Genesis GV60 Sport Plus a nad ním je BMW X3 M50, které v naprostém pořádku poslouží v případě, že potáhnete přívěs o hmotnosti 1,7 až 1,8 tuny. BMW iX xDrive60 M Sport poslouží skvěle při tažení přívěsu o hmotnosti nad 2 tuny a celkově si odneslo první místo mezi elektromobily.

Z dodávek se nejlépe umístil Volkswagen Multivan T7 2.0 TSI a z pick-upů patří jednička vozu Isuzu D-Max Steel Edition. Zajímavá je taktéž kategorie nejvíce luxusního tahouna. V ní si první místo zajistilo Bentley Bentayga EWB Mulliner, které je podle poroty naprosto dokonalé, luxusní a bez jakýchkoliv chyb.

Zdroj: Caravan and Motorhome Club

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK