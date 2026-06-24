Známe nejlepší auto pro tahání přívěsů. Je to sourozenec Superbu, chybu neuděláte ani s elektrickou Škodou

Čas letních dovolených již pomalu nastává a ne každý využívá k dovolené v zahraničí leteckou přepravu. Mnozí turisté raději zvolí osobní dopravu a v rámci toho se britský web Caravan and Motorhome Club rozhodl k hodně zajímavému testu. Na testovacím polygonu shromáždil 37 automobilových novinek z řad spalovacích i elektrických aut a rozhodl se zjistit, který z nich je nejlepším tahounem.
Z testování vzniklo i video, které je přiloženo níže. A kdo vlastně vyhrál? Odpověď je a není jednoduchá.
Video: Souboj nejlepších aut určených pro tahání karavanů
Nejlepší je Passat
Absolutním vítězem se stal Volkswagen Passat B9 Variant. Ten s benzinovým motorem 2.0 TSI o výkonu 204 koní absolutně převálcoval veškeré soupeře. Vůz byl korunován cenou Caravan and Motorhome Club Towcar of the Year 2026 a současně zvítězil taktéž v kategoriích Family Towcars a Caravan o hmotnosti 1,3 až 1,5 tuny.
Passat je součástí automobilového světa již 50 let a jde o velmi praktický rodinný vůz. I proto byl porotou oceněn jako nejlepší vozidlo určené k tahání přívěsu. Pro našince z toho vyplývá, že technicky prakticky identický Superb také bude výborná volba pro tahání.
A co se týče dalších účastníků, zde byl souboj hodně těsný.
Také Škoda má svůj titul
Vozidla nebyla seřazena podle ceny, ale podle svých tažných schopností. Mezi elektromobily s možností tažení přívěsu do hmotnosti 1,3 tuny zvítězila Škoda Enyaq SportLine 85×. V kategorii
1,5 až 1,6 tuny si prvenství odnesl Nissan Ariya e-4ORCE Evolve. Kategorie
1,6 až 1,7 tuny patří vozu Genesis GV60 Sport Plus a nad ním je BMW X3 M50, které v naprostém pořádku poslouží v případě, že potáhnete přívěs o hmotnosti 1,7 až 1,8 tuny. BMW iX xDrive60 M Sport poslouží skvěle při tažení přívěsu o hmotnosti nad 2 tuny a celkově si odneslo první místo mezi elektromobily.
Z dodávek se nejlépe umístil Volkswagen Multivan T7 2.0 TSI a z pick-upů patří jednička vozu Isuzu D-Max Steel Edition. Zajímavá je taktéž kategorie nejvíce
luxusního tahouna. V ní si první místo zajistilo Bentley Bentayga EWB Mulliner, které je podle poroty naprosto dokonalé, luxusní a bez jakýchkoliv chyb.
Zdroj: Caravan and Motorhome Club