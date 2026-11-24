Silnicím už tehdy vládla Škoda. Na konci 60. let přišly modely Škoda 100 a 110, které vycházely z typu 1000 MB a zůstaly v typické koncepci s motorem vzadu. Mladší řidiči obdivovali sportovní kupé Škoda 110 R. Od roku 1976 pak začaly z mladoboleslavské linky sjíždět hranatější Škody 105 a 120. Vedle nich se objevovala Tatra 603 a od poloviny dekády Tatra 613. Obyčejný člověk je ale většinou viděl jen s funkcionáři na zadním sedadle.
Velkou část parku tvořily vozy ze spřátelených zemí. Z NDR se dovážely Trabanty 601 a Wartburgy 353, ze Sovětského svazu Moskviče a hlavně Lady, kterým se neřeklo jinak než žigulík a které se brzy staly symbolem úspěchu. Volha byla typickým autem taxikářů a úřadů. Polsko přidalo Fiat 125p a později malý Fiat 126p, Rumunsko Dacii 1300 a Jugoslávie Zastavu. Západní auto se většinou dalo koupit v Tuzexu za bony, a tak každý Ford nebo Volkswagen budil na ulici pozornost.
Nákladní dopravu zajišťovaly Tatry 148, Liazy, robustní Praga V3S a dodávky Avia. Lidi vozily autobusy Karosa ŠM 11 a dosluhující Škody 706 RTO. Silnice patřily také motorkám: Jawám 250 a 350, ČZ a populárním Pionýrům, a od roku 1970 i mopedům Babetta.
Infrastruktura za počtem aut zaostávala. První úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic se otevřel v roce 1971 a většina provozu dál jezdila po úzkých okreskách.
Prohlédněte si, jak vypadaly československé silnice v letech 1969 až 1979. Galerii, jak vypadaly československé silnice před rokem 1969, najdete v tomto článku.