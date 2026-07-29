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Že je benzin v Česku drahý? S vládní regulací by byl ještě dražší, ukazují odborníci

Novinky
Roman Havlín
29.07.2026
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Ceny benzínu
Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Je to jen pár dní zpět, kdy skončila vládní regulace cen paliv v ČR. Ceny na čerpacích stanicích okamžitě poskočily o několik korun. Bylo by tomu jinak, pokud by regulace zůstaly? Český web na základě veřejně dostupných dat ukazuje, že trh s pohonnými hmotami se umí, vždy uměl a bude umět regulovat sám. Pokud by zůstal v platnosti vzorec výpočtu vládní ceny, pak by paliva byla ještě dražší. 

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Na internetových stránkách bezregulace.macaly.app lze zjistit ceny paliv, které by v rámci regulací stanovila v dnešní době vláda. Prakticky se můžete podívat na to, jak by to vypadalo, kdyby Ministerstvo financí ČR v regulaci pokračovalo. Je to jednoduché, protože vstupní data jsou k dispozici a vzorec výpočtu regulované ceny je také známý. Na stejné stránce pak je dokonce k vidění i teoretická regulace zpětně k datu 1. 2. 2026. Základem webu je přehledná vstupní stránka, kde jsou zobrazeny typy a ceny paliv. Vše hezky den po dni.

Průměr nižší klidně o tři koruny

Z webu, který má na svědomí SČS – Unie nezávislých petrolejářů, vyplývá, že třeba v pondělí (27. července) byla průměrná cena nafty na českém trhu 43,77 Kč za litr, přičemž regulovaná cena by byla při zachování stávajících pravidel 46,59 Kč. Web rovnou ukazuje i to, o kolik je průměr levnější oproti vládou stanovenému maximu. 

Na dalších stránkách se potom regulovaná cena porovnává s průměrnou cenou na trhu a s nákupní cenou pro čerpací stanice. Komu by to i tak bylo málo, k dispozici jsou i další podrobnější informace, kam se řadí tabulky, grafy i popis metodiky. Cílem speciální webové stránky je prokázat, že trh s pohonnými hmotami regulaci nikdy nepotřeboval, aktuálně nepotřebuje a není důvodu se domnívat, že by ji v budoucnu potřebovat musel. Z grafů je dobře vidět, že v naprosté většině jsou průměry trhu pod regulovanou cenou. 

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Nafta bude spíše zdražovat

Připomeňme, že Ministerstvo financí regulovalo cenu pohonných hmot od 8. 4. do 19. 7. 2026. Je sice pravdou, že vládní regulace cen paliv přináší krátkodobé snížení nákladů pro řidiče, jenže současně způsobuje také zátěž pro státní rozpočet a riziko nedostatku zboží na trhu. Navíc tu stále máme válku mezi USA a Íránem, díky čemuž ropa, a s ní i finální paliva, pokračuje v cenovém růstu. Týká se to především nafty, jejíž cena na čerpacích stanicích stoupá dokonce rychleji než samotná cena surové ropy na trzích.

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Již brzy se tak cenový strop paliv může klidně vrátit. Slavné to není ani se zásobami nafty. Ty budou v rámci Evropy na úplném dně letos v listopadu. Tehdy má jít o cca 299 milionů barelů – což by byla nejnižší úroveň pro tuto část roku minimálně za posledních 11 let. Díky tomu lze počítat s tím, že cena nafty bude v horizontu několika dalších měsíců spíše narůstat než klesat.

Zdroj: Bez regulace

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