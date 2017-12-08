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Že je BMW X6 M v terénu neschopné? Manhart MHX6 Dirt² to chce změnit

Novinky
Dalibor Žák
08.12.2017
1 nový názor
Autor: Redakce Autobible

  • Úpravce Manhart nabízí šílenou přestavbu BMW X6 M do terénu

  • Motor má 900 koní a 1200 Nm, nechybí ani nová převodovka

  • Vznikne jen pět kusů, každý za zhruba deset milionů korun

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Když se řekne BMW X6, nikdo si nepředstaví schopný off-road, který by mohl konkurovat třeba expedičním Land Roverům Discovery. Nicméně německý úpravce Manhart, který je znám spíše decentními přestavbami, se teď podíval na BMW X6 z neobvyklého úhlu. Přestavěl auto na terénní speciál. Vznikne jich jen pět a každý kus bude stát 395 000 eur, tedy asi deset milionů korun.

MHX6 Dirt Concept (1) Ano, ty dva „komíny“ jsou tzv. šnorchly pro přívod vzduchu ke dvěma turbodmychadlům. Tahle X6 se totiž může i brodit
MHX6 Dirt Concept (2) Přestože terénní BMW X6 M působí trochu komicky, svým způsobem mu to i sluší. A 900 koní a 1200 Nm se neztratí

Základem přestavby Manhart MHX6 Dirt² je BMW X6 M s přeplňovaným osmiválcem. Samotný motor byl řádně upraven. Má nové písty a ojnice, nová jsou i turba a celý přívod vzduchu. Samozřejmostí je speciální hlasitý výfuk a také výkonnější chlazení. Výsledkem úprav je výkon 662 kW (900 koní) a točivý moment 1200 Nm. Vůz musel dostat nový zadní diferenciál a nová je i převodovka.

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Nastavitelný podvozek od KW má vyšší světlost a upravená X6 obouvá terénní pneumatiky 305/40 R21. Naprostou kuriozitou je ochranný rám namontovaný vně karoserie. Nechybí ani plechová ochrana podvozku a naviják vpředu. Vůz dostane ale luxusní a komfortní výbavu s individuálním čalouněním. Pokud se vám takto upravená X6 líbí, musíte si pospíšit. Stavba auta zabere úpravci zhruba půl roku.

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EM (neregistrovaný)
8. 12. 2017 13:49
Ještě mi chybí info o tom, jestli má i redukci a nějaké uzávěrky diferenciálů. Ale když se dívám na ty nízkoprofilové gumy, tak bych řekl, že je to jenom optická masírka.
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