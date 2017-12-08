Že je BMW X6 M v terénu neschopné? Manhart MHX6 Dirt² to chce změnit

Když se řekne BMW X6, nikdo si nepředstaví schopný off-road, který by mohl konkurovat třeba expedičním Land Roverům Discovery. Nicméně německý úpravce Manhart, který je znám spíše decentními přestavbami, se teď podíval na BMW X6 z neobvyklého úhlu. Přestavěl auto na terénní speciál. Vznikne jich jen pět a každý kus bude stát 395 000 eur, tedy asi deset milionů korun.
Základem přestavby Manhart MHX6 Dirt² je BMW X6 M s přeplňovaným osmiválcem. Samotný motor byl řádně upraven. Má nové písty a ojnice, nová jsou i turba a celý přívod vzduchu. Samozřejmostí je speciální hlasitý výfuk a také výkonnější chlazení. Výsledkem úprav je výkon 662 kW (900 koní) a točivý moment 1200 Nm. Vůz musel dostat nový zadní diferenciál a nová je i převodovka.
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Nastavitelný podvozek od KW má vyšší světlost a upravená X6 obouvá terénní pneumatiky 305/40 R21. Naprostou kuriozitou je ochranný rám namontovaný vně karoserie. Nechybí ani plechová ochrana podvozku a naviják vpředu. Vůz dostane ale luxusní a komfortní výbavu s individuálním čalouněním. Pokud se vám takto upravená X6 líbí, musíte si pospíšit. Stavba auta zabere úpravci zhruba půl roku.