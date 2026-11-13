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Zdražení o stovky tisíc, základní model s částkou 2,4 milionu. Range Rover Evoque a Velar končí

Novinky
Jakub Bartek
13.11.2026
Autor: Redakce Autobible

Fanoušci britské značky Land Rover zřejmě nebudou mít radost z nového kroku, ke kterému se tento výrobce před časem uchýlil. Od příštího roku totiž přestane definitivně vyrábět modely Evoque a Velar, čímž se hodlá posunout dále od běžného mainstreamu. Novým základem nabídky se tak stane Range Rover Sport a kousek nad něj se zařadí chystaný model GT, který je nabitý luxusními technologiemi a nabídne dva typy pohonu.

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Současně platí, že Evoque a Velar zřejmě nikdy nedostanou nástupce, a to minimálně až do konce tohoto desetiletí. Automobilka tak přechází na zcela novou strategii, která doslova cílí na bohatou klientelu. Chystaný Range Rover GT sice již byl částečně odhalen, ale vzhledem k jeho startovací ceně na úrovni 2,5 milionu Kč rozhodně nepůjde o laciné zboží.

A co je důvodem tak rázného kroku značky Land Rover? Odpověď přináší její šéf, kterým je Martin Limpert. Ten prohlásil, že automobilka již nepotřebuje pokrývat tak široké spektrum zákaznického trhu.

Revoluce v nabídce

Již dříve koncern Jaguar Land Rover (dále JLR) rozdělil své modely na úroveň jednotlivých značek. Dnes si tak koupíte rovnou Range Rover, Discovery a Defender. V průběhu roku 2027 se tak nabídka smrskne na hrstku modelů, z nichž se i Land Rover Discovery postupně odebere do zaslouženého důchodu.

Co se týká zmíněného modelu GT, ten bude čistým elektromobilem, jenž dorazí na platformě EMA. Nabídnout má 800V architekturu, bohatou luxusní výbavu, vyrábět se bude v britském Halewoodu a přibližně v roce 2028 dorazí varianta s plně hybridním pohonem.

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Vstříc elektromobilům

Aktuálně se navíc koncern JLR zaměřuje na elektromobily, o čemž svědčí hned dvě letošní premiéry nových modelů. V obou případech jde o elektrické verze modelů Range Rover a Range Rover Sport, které chtějí nejen na evropském trhu soupeřit se zavedenou konkurencí, jako je BMW iX5 či Porsche Cayenne Electric. K tomu, aby se tyto plány povedly, jsou oba modely vybaveny obrovskou náloží výbavy, trakční baterií s kapacitou 119 kWh, 800V architekturou a podvozkovou technikou, která si poradí i v případě, že se řidič rozhodne jet po naprosto rozbahněné lesní cestě či v závějích sněhu.

Odchod dvou stěžejních modelů značky Land Rover je každopádně velká škoda. Evoque si zamilovaly hlavně ženy a mladé páry, které nechtěly klasický opulentní Range Rover, ale pouze něco kompaktního a cenově přijatelného. Svého času to byl také naprostý tahoun prodejů. Velar byl pro změnu častou volbou pro čtyřčlenné rodiny a podnikatele. Tento model dokázal potěšit velmi dobrými jízdními vlastnostmi a v případě již nevyráběné sportovní verze SVA i bohatými jízdními zážitky.

Zdroj: Autocar

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