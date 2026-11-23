O jednání vlády jsme psali v neděli. Nyní je jasné, že ministři novelu, která zavádí trestný čin ohrožení v silničním provozu, podpořili. Změna se vztahuje na zvlášť bezohlednou jízdu, na ujíždění před policií a na účast v nelegálních závodech nebo jejich pořádání.
Trestní stíhání bude možné, jen pokud řidič ohrozí něčí život nebo zdraví. Základní trest je až rok vězení, zákaz řízení nebo propadnutí auta. Skončí-li jízda nehodou či zraněním, hrozí půl roku až tři roky. Stejně přísně se bude posuzovat i případ, kdy čin spáchá řidič autobusu nebo jiného vozu hromadné dopravy.
„To, co vidíme na našich silnicích, už není možné trestat pouze přestupkovým právem,“ prohlásil ministr Tejc.
Přitvrdí se i vůči opilým a zfetovaným řidičům. Kdo pod vlivem zabije člověka nebo těžce zraní aspoň dva lidi, může jít do vězení na tři až deset let. Dosud za samotné ohrožení pod vlivem hrozily nejvýš tři roky.
Soud bude moci zabrat i auto, které pachateli nepatří. Týká se to případů, kdy majitel vůz půjčil, přestože mohl tušit, k čemu poslouží. Podle Tejce si nový trestný čin nevyžádá víc státních zástupců ani soudců.
Novelu teď čeká projednání v parlamentu. Kdy by mohla začít platit, zatím jasné není.