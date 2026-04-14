Z Prahy až k Baltu kompletně po dálnici. Česko oznámilo termín, kdy bude dálnice D11 celá hotová

Zatímco Polsko svou „dálnici“ S3 dotáhlo k českým hranicím už před nějakou dobou, Česko je se stavbou dálnice D11 pozadu, přestože i na naší straně se relativně nedávno slavilo dokončení některých úseků. Ten poslední ale pořád ještě chybí. Až bude dokončen, bude cesta z Prahy až k Baltu kompletně dálniční. A MDČR nedávno oznámilo, kdy se tak stane.
Video: Výstavba dálnice Trutnov – státní hranice
Stavba posledního úseku začala
„Dnešek představuje významný milník pro Královéhradecký kraj i celou Českou republiku. Po letech odkladů a sporů konečně zahajujeme výstavbu posledního dosud nerozestavěného úseku dálnice D11. Její dokončení v roce 2029, přičemž dneškem je ve výstavbě více než 40 kilometrů, zásadně zlepší dopravní spojení s Podkrkonoším i Polskem. Díky navazující polské dálnici S3 se navíc motoristé dostanou přímo a pohodlně až k pobřeží Baltu, který je stále častějším cílem českých turistů,“ uvedl při zahájení stavby minulý týden ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Konkrétně úsek Jaroměř–Trutnov uleví od tranzitní dopravy obcím, jako jsou Choustníkovo Hradiště, Dvůr Králové nad Labem nebo Hajnice, jimiž dnes denně projíždějí tisíce osobních i nákladních vozidel,“ dodal.
Technicky náročná stavba
Tento úsek je technicky poměrně náročný, protože dálnice vzniká v členitém terénu. Na trase vznikne také téměř 800 m dlouhý tunel. „Čeká nás náročná stavba se spoustou mostů. Obrovský bude i objem zemních prací, jen v násypech to bude 2,26 milionu metrů krychlových. Jde o velkou stavbu, sdružení čtyř velkých firem, které se na ní bude podílet, musí být silné, aby ji zvládlo v daném termínu. Bude to sice náročná stavba, ale moc zajímavá a hezká,“ uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.
Úsek Jaroměř–Trutnov není posledním na trase, ale posledním, který se začal stavět. Úsek vedoucí k státní hranici už je ve výstavbě a letos budou otevřeny úplně poslední tři kilometry D11, která se napojí na už hotovou polskou silnici S3. Už tohle bude velmi příjemná drobnost, protože řidiči budou moci využít také konec polské S3 a sjet/najíždět až na českém území. V současnosti se konec polské S3 použít nedá, protože (lidově řečeno) končila v poli.
Zdroj: MDČR