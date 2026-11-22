Za samotné ohrožení pod vlivem návykové látky dnes hrozí nejvýš tři roky. Pokud opilý řidič někoho zraní nebo zabije, soud k tomu přidá nedbalostní trestný čin. Navrhovaná novela ale zavádí vlastní, vyšší sazby. Za zranění nejméně dvou lidí hrozí rok až pět let, za těžkou újmu na zdraví dva až šest let. Když opilý řidič někoho zabije nebo těžce zraní aspoň dva lidi, může dostat tři až deset let.
A co dalšího má vláda v pondělí na stole?
Nový trestný čin: agresivní jízda, ujíždění, závody
Vybržďování či vytlačování lze dnes většinou stíhat, až když skončí nehodou se zraněním. Nový čin ohrožení v silničním provozu pokryje tři situace. První je zvlášť bezohledná jízda, například vybržďování, vytlačování nebo nalepování na auto před sebou. Druhou je ujíždění policistovi nebo jiné úřední osobě, která řidiči dala pokyn k zastavení. Třetí je účast na nepovolených závodech, driftování a podobných akcích.
„Vidíme záběry z policejních kamer, kdy lidé naprosto nepochopitelně ujíždí policii a přitom ohrožují ostatní, a myslím si, že není žádný důvod, aby toto nebylo postihováno jako trestný čin,“ řekl na jaře televizi Nova ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Aby šlo o trestný čin, musí řidič ohrozit něčí život nebo zdraví. Počítá se i spolujezdec. Trestem může být až rok vězení, zákaz řízení nebo propadnutí auta. Pokud řidič způsobí nehodu nebo někoho zraní, sazba se zvedá na šest měsíců až tři roky. Potrestat půjde i organizátora nelegálního závodu, i když se nepojede.
Policie podle ministerstva za deset let evidovala téměř 28 tisíc nehod kvůli agresivní jízdě. Zemřelo při nich 260 lidí. Nelegálních závodů bylo v letech 2022 a 2023 sedm, loni už 251.
Půjčené auto může propadnout
Opakovaní hříšníci si často půjčují auto od příbuzných nebo jezdí na leasing, aby o vůz nepřišli. Soud nově bude moci zabrat i auto, které pachateli nepatří. Podmínkou je, že majitel jízdu umožnil, ač mohl tušit, jak dopadne. Třeba když auto půjčil někomu, kdo má zákaz řízení.
Ministerstvo dopravy chtělo trestat i výrazné překračování rychlosti, jeho návrhy ale podle něj prošly jen zčásti. Novelu po vládě ještě čeká parlament, datum účinnosti zatím není jasné. Návrh i důvodová zpráva jsou v knihovně eKLEP.