Konec zdražování dálničních známek. Ministerstvo dopravy stanovilo pevné ceny

Česká vláda se rozhodla zrušit systém valorizace cen dálničních známek. Ten zavedla minulá vláda kvůli tomu, že celá dlouhá léta se ceny neměnily, zatímco dálniční síť se rozšiřovala, což si žádá vyšší náklady na údržbu. Největším skokem bylo zdražení při zavedení tohoto systému v roce 2024, kdy z původních 1500 Kč vzrostla cena roční známky na 2300 Kč. Od té doby se ceny zvedaly jen minimálně mimo jiné s ohledem na rozšíření dálniční sítě.
Od příštího roku pravděpodobně tento systém zase skončí s tím, že ceny zůstanou na aktuální úrovni.
Od roku 2023 vzrostla cena roční dálniční známky o 1070 korun, tedy o více než 70 procent. Jen málokteré zboží nebo služba za stejnou dobu zdražila tak výrazně. Dostali jsme se do situace, kdy se cenou blížíme Rakousku, které má kvalitnější dálniční síť i výrazně vyšší kupní sílu obyvatel. Takový vývoj nepovažuji za správný. Proto navrhujeme, aby se cena dálničních známek v příštím roce nezvyšovala, uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Kolik tedy budou dálniční známky stát?
A co se stane, když novelu podpoří zákonodárci? V takovém případě by ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstaly na stejné úrovni, jako je tomu letos. Roční dálniční známka by měla vyjít na 2570 Kč, třicetidenní dálniční známka nepřekročí částku 480 Kč, desetidenní dálniční známka vyjde na 300 Kč a pro krátkodobé využití poslouží jednodenní dálniční známka v ceně 230 Kč.
Aktuální novela navíc v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG.
Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy. Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů u jednodenní dálniční známky. Ta by neměla být nově vázána na konkrétní kalendářní den, ale začala by platit 24 hodin od okamžiku nákupu. I v tomto ohledu tak začala Vláda ČR konečně přemýšlet, což jen kvitujeme.
Sluší se dodat, že nedávno se navíc změnil i web, na kterém se daly dálniční známky zakoupit. Nově je jedním z oficiálních míst pro nákup elektronických dálničních známek portál edalnice.gov.cz.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR