Předvánoční výprodeje a Black Friday jsou obdobím, kdy se obchodníci snaží zákazníky přesvědčit k rychlému nákupu čehokoliv, a auta nejsou výjimkou. A to ani ta ojetá. Jenže právě u ojetin může mít uspěchané rozhodnutí mnohem dražší následky, než byste si představovali. Jindy podezřele nízká cena totiž dostane v rámci všeobecného nákupního šílenství své opodstatnění a problém je na světě.
Tahle rizika připomněla společnost carVertical, která se zabývá prověřováním historie vozidel. Podle jejího Indexu transparentnosti 2026 mělo v Česku 52,9 procenta prověřovaných ojetin záznam o poškození. Průměrná evidovaná výše škody dosahovala přibližně 3500 eur, tedy zhruba 86 000 korun. Samotný záznam o nehodě samozřejmě neznamená, že je auto špatné nebo nebezpečné. Důležité je, o jak vážné poškození šlo a jak kvalitně bylo opraveno. Někdy se ale za pěknými fotografiemi v inzerátu může skrývat opravdu dramatická minulost.
Jeden příklad za všechny je níže.
Totálka se dostala z Ameriky až do Česka
Řeč je o elektrickém Fiatu 500e z roku 2017. Automobil původně jezdil ve Spojených státech, kde vystřídal několik majitelů. V roce 2022 se v jeho historii objevily dva záznamy o poškození a fotografie, které rozhodně nevypadají jako následek drobného ťukance na parkovišti. Snímky zachycují vážně poškozený vůz s ohořelou a zdemolovanou přední částí, sazemi pokrytou karoserií a vystřelenými airbagy. V květnu 2022 se Fiat objevil na americké aukci havarovaných automobilů. V srpnu téhož roku získal takzvaný salvage title, tedy označení používané v USA pro vozidla, u nichž pojišťovna nebo příslušný úřad eviduje závažné poškození. V tomto případě byla oprava podle dostupných záznamů považována za ekonomicky nerentabilní. Na auto se můžete podívat níže:
Tím ale příběh malého elektromobilu neskončil. V září 2023 vůz neprošel technickou kontrolou v Česku a o měsíc později byl podle dostupné historie dovezen a registrován. Na fotografiích z počátku roku 2024 už přitom vypadal úplně jinak. Stál na prodej v zachovalém stavu a na karoserii nebyly patrné známky dřívějšího poškození. V následujících měsících se Fiat opakovaně objevoval v inzerci. V únoru 2025 nejprve znovu neuspěl na technické kontrole, kterou následně absolvoval úspěšně. Od té doby podle carVertical dvakrát změnil majitele.
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Zda čeští kupující o jeho minulosti věděli, společnost nezjistila. Stejně tak nemá informace o kvalitě provedené opravy. Nelze tedy automaticky tvrdit, že byl automobil opraven špatně nebo že jeho prodejci něco zatajovali. Případ ale ukazuje, jak zásadní rozdíl může být mezi současným vzhledem auta a jeho historií. Kromě toho tyto případy obvykle poctiví prodejci nedělají, protože se oprava nemůže vyplatit. Ledaže byste někde dokázali ušetřit tak moc, že se celý projekt stane rentabilní. Je tu ale někdo, kdo by chtěl zdemolovanou ojetinu, na jejíž opravě se šetřilo?
Pěkné fotografie ještě nic neznamenají
Při výběru ojetého automobilu by obzvlášť opatrní měli být zájemci o dovezené automobily. Pokud vůz během svého života vystřídal několik zemí, nemusí být jeho historie snadno dohledatelná v jednom registru. Před cestou za prodejcem se proto vyplatí prověřit VIN a zjistit, zda se k automobilu nevážou záznamy o nehodách, změnách stavu tachometru nebo předchozích prodejích. Taková kontrola ovšem není všemocná. Ani placený výpis historie nemusí obsahovat všechny nehody nebo opravy. A naopak samotný záznam o poškození ještě nemusí být důvodem k odmítnutí vozu. Rozhodující je rozsah škody, dokumentace opravy a skutečný technický stav.
Pokud navíc prodejce nabízí výhodnou cenu jen pod podmínkou okamžitého rozhodnutí nebo rychlého zaplacení zálohy, je na místě zvýšená opatrnost.
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Pět věcí, které se vyplatí zkontrolovat před koupí
Společnost carVertical doporučuje několik jednoduchých kroků, které mohou pomoci odhalit problematickou ojetinu ještě před podpisem kupní smlouvy.
- Prověřte historii automobilu. Ideálně ještě předtím, než se za ním vypravíte. Zkontrolujte dostupné záznamy o poškození, vývoj stavu tachometru a země, ve kterých bylo auto registrováno. Spoléhat se pouze na výpis předložený prodejcem nemusí být dobrý nápad. Lepší je obstarat si informace nezávisle.
- Ptejte se už po telefonu. Zjistěte, proč majitel auto prodává, zda je skutečně jeho vlastníkem, kolik mělo předchozích majitelů a jestli bylo bourané. Zajímejte se také o servisní historii, doklady o opravách a počet klíčů. Odpovědi si později porovnejte se zjištěnými informacemi.
- Trvejte na studeném startu. U automobilu se spalovacím motorem může první nastartování po delší odstávce odhalit neobvyklé zvuky, nepravidelný chod nebo nadměrný kouř. Pokud prodejce motor před vaším příjezdem zahřál, přicházíte o část možností, jak jeho stav posoudit. Zkontrolujte také funkci kontrolek na přístrojové desce.
- Prohlédněte karoserii na denním světle. Nestejné mezery mezi jednotlivými díly, rozdíly v odstínu laku nebo stopy po lakování těsnění mohou naznačovat dřívější opravy. Pomoci může měřič tloušťky laku. Pozornost věnujte také podvozku, pneumatikám a prostoru pod kobercem či podlahou zavazadelníku. Právě tam se někdy objevují známky koroze nebo zatopení.
- Porovnejte interiér s nájezdem. Silně opotřebený volant, pedály nebo sedadlo řidiče mohou vzbudit pochybnosti o udávaném počtu kilometrů. Samy o sobě ovšem manipulaci s tachometrem nedokazují. Podezřelý může být také zatuchlý zápach, vlhkost v kabině nebo stopy po přehřátí plastových dílů.
Nejdůležitější kontrola přichází až na místě
Ani důkladné prostudování historie automobilu nenahradí osobní prohlídku a zkušební jízdu. Ideální je vzít s sebou zkušeného mechanika nebo nechat vůz zkontrolovat v nezávislém servisu. U dražších automobilů se vyplatí také diagnostika a prohlídka podvozku na zvedáku. Pokud to prodejce odmítá, lze předpokládat, že k tomu má důvod a takovou ojetinu je dobré nebrat. To samé platí ve chvíli, kdy vám dopředu ani nechce sdělit VINko.
Takže pokud máte něco vyhlédnutého a cena je lákavě nízká oproti průměru trhu, určitě dávejte pozor. Důkladnější prověření auta a nějaké peníze investované třeba do technika, který pojede s vámi, se určitě vyplatí. Opravenou totálku ve stylu amerického Fiatu asi nechcete.
Zdroj: carVertical