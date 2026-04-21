V Evropě byly rozdány stovky registračních značek s písmeny KGB. Nikomu to zatím nevadí

Roman Havlín
21.04.2026
Volvo XC90
Autor: Roman Havlín

V Nizozemsku se poslední dobou dějí zajímavé věci. Nově se totiž přišlo na to, že při přidělování nových registračních značek k osobním vozidlům byla ve stovkách případů zaregistrována zkratka KGB. Tato kontroverzní kombinace se objevila na mnoha luxusních vozidlech. 

Výbor státní bezpečnosti, zkráceně KGB, byl hlavní bezpečnostní agenturou Sovětského svazu v letech 1954 až 1991. Nenáviděná a mnohdy dost zákeřná organizace tehdy dokázala zatopit nejen obyčejným občanům, ale také třeba nespolupracujícím politikům. Jenže nedávná příhoda v Nizozemsku staví celou bývalou vládní organizaci tak trošku do komediální pozice. Vše přitom spustila tamní registrace Volva XC90 T8 vyrobeného v roce 2022. Informoval o tom nizozemský Autoblog.

Během celého procesu mu totiž byla přidělena poznávací značka KGB-01-B. Kromě tohoto Volva bylo před pár dny registrováno dalších patnáct vozů s pochybnou sekvencí písmen KGB. Mezi nimi se objevil i takový klenot, jako je třeba Bentley Continental GT Speed ​​z roku 2024. Tento sportovní vůz aktuálně nese značku KGB-01-S. A aby toho nebylo málo, přichází další perla.

Značka KGB na šesti stovkách vozů?

Po hlubším zpětném zkoumání registru se zjistilo, že celkem je v Nizozemsku registrováno již 590 vozidel s písmeny KGB obsažených v jejich registrační značce. To je skoro až úsměvná historka, která se ale zakládá na pravdě. A kdyby vás snad zajímalo nejdražší auto, které má na sobě nápis KGB, pak vás odpověď asi hodně překvapí. 

Jde totiž o supersportovní model McLaren Artura Spider s výkonem 700 koní, který dokáže jet rychlostí až 330 km/h. Jeho příď a záď zdobí písmena KGB-34-S. Nejen jeho majiteli to ale asi očividně vůbec nevadí, protože se zatím neozval nikdo, komu by tato písmena na jeho vozidle přišla dostatečně nevhodná.

Zdroj: Autoblog

