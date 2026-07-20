V Česku se prodává velmi vzácná Tatra. Je ve stavu nového auta a stojí jako menší byt za Prahou

Hovoříme zde totiž o typu, kterého bylo vyrobeno pouze 18 kusů. O produkci se starala továrna v Příboře a všechny vozy sjely z výrobní linky v roce 1995. Vůz v inzerátu je v tzv. top stavu, po kompletní renovaci a prodejce vám k tomu přidá i originální sportovní výfuk vč. svodů. Na karoserii vozidla byla nanesena ochranná keramika v ceně 50 tisíc Kč, takže unikátní Tatra je nyní dokonale ochráněna. Označení Long pak odkazuje na vrcholnou verzi, u které je více místa v kabině a lepší výbava.
Výbava zahrnuje vše myslitelné
Výrobce již v roce 1995 nabízel palubní desku potaženou kůží, pravé dřevěné dekory vč. dřevěného volantu, elektricky ovládaná okna či elektricky nastavitelná přední sedadla Recaro. To vše v době, kdy se na českém trhu teprve krátce ohřívala Škoda Felicia a o Octavii se v Mladé Boleslavi teprve přemýšlelo. Oproti tomu Tatra 613–4 mohla mít ve své výbavě také sluneční clony zadních oken, palubní telefon, velmi dobře hrající audio od firmy Blaupunkt a nebo chladničku.
Aktuálně prodávaná Tatra 613–4 Mi Long Model 95 je vlastně poslední evolucí řady 613 a předchůdcem vrcholné Tatry 700. Vozidlo tehdy dostalo celou řadu technických změn, kam se řadí například upravený ovládací mechanismus spojky, vylepšený mechanismus řazení, přemístění kondenzátoru klimatizační soustavy za přední nárazník a bezpečnost posílily tužší výztuhy dveří. Ačkoliv pak jde o 31 let staré auto, prodávající si je plně vědom toho, co vlastně nabízí.
Za vůz požaduje částku 2 999 000 Kč, což není vůbec málo. Za podobné peníze dnes pořídíte například nové BMW řady 7 ve specifikaci 740 xDrive, přičemž v tomto případě vám ale ještě zbyde několik desítek tisíc Kč na palivo. Na druhou stranu, i sedmičkové BMW se dá považovat za
tuctovku, kterou potkáte s troškou štěstí i párkrát za den. Nabízená Tatra je však takovou raritou, že i jeden prodávaný kus je pomyslným jednorožcem, na kterého člověk narazí sotva jednou za život.
Zdroj: Autorský text