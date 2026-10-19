Toyota chce zachránit spalovací motory. Navrhuje, aby dostaly stejné výhody jako elektromobily. Dává to perfektní smysl

Kategorie VEEF by tak přiznala autům na obnovitelná paliva stejné pobídky jako klasickým elektromobilům. Regulační podpora by podle Toyoty umožnila výrazně snížit emise 300 milionů vozů se spalovacím motorem, které už dnes jezdí po evropských silnicích, místo jejich postupné výměny za elektromobily v průběhu několika desetiletí. Toyota je navíc známa tím, že dlouhodobě podporuje obnovitelná paliva. Není tajemstvím, že je používá v motorsportu a současně spolupracuje s dalšími automobilkami na jejich ověřování v reálném provozu.
Toyota si k vývoji přizvala několik mistrů v oboru
Poslední půl rok například zkoušela spolu s firmami BMW, Bosch a energetickou společností Repsol ve Španělsku cca 20 sériových aut, která jezdila výhradně na 100% obnovitelné palivo. Takové palivo se vyrábí ze zbytkové biomasy a podle Toyoty nemá žádný vliv na výkon vozu ani nevyžaduje úpravy mechaniky. Test podle výrobce prokázal, že taková paliva fungují v reálných podmínkách a dají se distribuovat stávající čerpací infrastrukturou, zatímco elektromobily a vodíková auta s palivovými články (FCEV) potřebují vlastní sítě drahých nabíječek a stanic.
Stačí kousek alobalu a drahé tankování bude ještě dražší. Podvodníci na čerpačkách útočí na nepozorné cestovatele
Společnost Bosch v této zkoušce zajišťovala
dohledatelnost použitého paliva, která je klíčová pro určení jeho ekologické hodnoty, a také to, aby zapojená auta tankovala jen obnovitelné palivo. Každé auto zařazené do kategorie VEEF by muselo být podle návrhu zablokováno proti jízdě na klasický benzin, čemuž by zamezila speciálně navržená technologie.
Toyota přiznává, že výroba obnovitelných paliv je dnes na jakékoli významné využití příliš nízká, nová regulace by ale podle ní položila základy pro růst tohoto odvětví. Palivem, které Toyota nabízí jako alternativu k bateriím a vodíku, je biopalivo druhé generace vyráběné z odpadních zbytků organických produktů.
VEEF nevyžaduje žádné složité úpravy systémů
K novému nápadu se vyjádřil šéf výzkumu a vývoje Thiebault Paquet, který dodal:
Oproti elektromobilům a FCEV nevyžadují vozy typu VEEF žádné velké investice na straně vozidla, protože jde o takzvaná drop-in paliva. Dají se používat a nemusíme nic měnit. Není to jako u stoprocentního etanolu, kde je potřeba jiný vstřikovač, chránit sedla ventilů a podobně, uvedl.
Kromě ekologických přínosů vozidel VEEF by rozšíření obnovitelných paliv snížilo závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, a tím i dopad geopolitických událostí na řidiče. Druhým tématem je přístup nazvaný
Made with Europe. Toyota podporuje cíl Industrial Accelerator Act posílit evropskou průmyslovou základnu, jenže současně odmítá pravidlo, které by uznávalo jen montáž v EU. Chce, aby se za domácí uznávali i vybraní důvěryhodní partneři s plnou vzájemností, mezi nimi Spojené království, Turecko a Japonsko, s nimiž by trh dosáhl zhruba 31 milionů vozidel.
A co se týče schválení vozidel typu VEEF, Toyota požaduje, aby byla tato kategorie uznána za bezemisní podle jedné unijní definice v souladu se směrnicí o obnovitelné energii RED III. U emisních cílů navrhuje pětileté období pro jejich plnění v letech 2028 až 2032, které by vyrovnalo přechod přes roky 2030 a 2031.
Zdroj: Toyota