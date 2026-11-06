Totální výprodej aut: Na českém trhu jsou slevy přes 600 tisíc. Prošli jsme tuzemské ceníky a nestačili se divit

Různé slevy nebo cenové akce jsou naprosto běžné, ale někdy člověka překvapí, jak moc velké takové slevy mohou vlastně být. Prošli jsme aktuální nabídku aut a nestačili se divit. V českých cenících se totiž objevují slevy v řádu stovek tisíc a u některých modelů můžete ušetřit klidně přes půl milionu. Naprosto extrémním aktuálním případem pak je dokonce sleva více než 670 tisíc korun, která se ale netýká nějakého divného auta, nýbrž pěkného luxusního SUV. Zajímavé jsou i další výrazně zlevněné vozy, ačkoliv je pravda, že třeba elektrickou dodávku asi moc lidí chtít nebude.
Lexus nabízí slevy přes 600 tisíc
Nejvyšší slevu z našeho výběru nabízí Lexus. Konkrétně jde o velké SUV RX 450h+ ve výbavě Luxury Panoramic s plug-in hybridním pohonem všech kol. Běžná ceníková cena činí 2 770 000 Kč, ta akční je ale 2 099 000 Kč. Rozdíl představuje neuvěřitelných 671 000 Kč. Stejnou částku lze ušetřit také u výkonnějšího RX 500h F Sport Plus Panoramic. Ten zlevnil z 2 970 000 Kč na 2 299 000 Kč.
Velké slevy se nevyhnuly ani menšímu Lexusu NX. Plug-in hybridní NX 450h+ Luxury stojí místo 2 310 000 Kč nově 1 799 000 Kč. To je úspora 511 000 Kč. Hybridní NX 350h Executive s pohonem předních kol pak zlevnil o 451 000 Kč na 1 199 000 Kč. Akční nabídky Lexusu se týkají skladových automobilů. Výhodou je, že uvedené kupní ceny nejsou v ceníku podmíněny sjednáním úvěru. Pokud jste vždycky toužili po super prémiovém SUV, zdá se, že teď je ideální příležitost.
Ford Bronco zlevnil skoro o třetinu
Ještě zajímavější je situace u Fordu, pokud se na slevy podíváme procentuálně. Legendární terénní Bronco ve verzi Outer Banks s benzinovým šestiválcem 2.7 EcoBoost V6 stálo původně 1 765 900 Kč. Nyní ho Ford nabízí za 1 249 900 Kč. To znamená slevu 516 000 Kč, tedy 29,2 %. U Bronca to bude dáno pravděpodobně velmi specifickým zaměřením auta. Tohle je ryzí off-road nabízející takové terénní vlastnosti, že v našich končinách budete jen těžko hledat místa, kde je naplno užijete. Ale pro nadšence to je skvělá volba.
Ford ovšem zlevňuje také elektromobily. Mustang Mach-E s pohonem zadních kol a baterií 73 kWh klesl z 1 471 900 Kč na 1 099 900 Kč. Úspora činí 372 000 Kč. Elektrické Capri Premium RWD s baterií 52 kWh pak ve specifikaci modelového roku 2025.75 lze při započtení dodatečného bonusu pořídit za 869 900 Kč. Proti původní ceně 1 206 900 Kč jde o snížení o 337 000 Kč, tedy téměř 28 %. My to říkáme pořád. Pokud chcete elektromobil, kupujte mladou ojetinu, případně končící modelový rok. Není to poprvé, kdy elektromobil z ničeho nic zlevní o stovky tisíc, protože na trh míří novější varianta.
Jeep Grand Cherokee je levnější o 550 tisíc
Výraznou slevu nabízí také Jeep. Grand Cherokee 4xe ve vrcholném provedení Summit Reserve má běžnou cenu 2 699 900 Kč, ale aktuálně se prodává za 2 149 900 Kč. Zákazník tak ušetří 550 000 Kč. Jde přitom o velké luxusní SUV s plug-in hybridním pohonem a bohatou výbavou. Kdo nechce nejdražší provedení, může sáhnout po verzi Limited. Ta má slevu 450 000 Kč a aktuálně stojí 1 899 900 Kč. Akce se vztahuje na skladové zásoby a podle ceníku platí do konce letošního roku.
Velké slevy se netýkají pouze drahých modelů. Zajímavou nabídku je třeba Renault Austral, tedy rodinné SUV, které je pro běžné české zákazníky přece jen dostupnější a teď navíc nabízí slevu 265 000 Kč. Renault kombinuje procentuální slevu z ceny automobilu, bonus pro hybridní provedení a další zvýhodnění při financování. U vybraných skladových vozů lze získat ještě dodatečnou slevu 50 000 Kč. No a pokud bychom zabrousili také mezi dodávky, tak tam třeba Opel nabízí Movano Electric 4 250 L4H3 také s obří slevou. Z původních 2 030 259 Kč tohle auto spadlo na 1 378 190 Kč, tedy o 652 069 Kč neboli 32,1 %. Dva miliony za dodávku je fakt hodně a troufáme si tvrdit, že i za těch necelých 1,4 milionu se bude zájemce hledat těžko.
Je logické, že takhle vysoké slevy nejsou zadarmo. Často jde o výprodej skladových zásob kvůli příchodu buď nového modelového roku daného vozu, nebo rovnou zcela nové generace. Člověk tak pravděpodobně nedostane poslední výkřik techniky a často si svůj vůz ani nebude moci specifikovat dle svých představ, jenže jak je vidět, může takhle ušetřit i stovky tisíc. A to se vyplatí!
Zdroj: Oficiální české ceníky Lexus, Ford, Jeep, Renault a Opel