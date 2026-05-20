Těžký život s výhodnou luxusní ojetinou. Každá závada je akce v průměru za 50 až 60 tisíc

Ačkoliv se data ohledně spolehlivosti luxusních vozidel vztahují jen na britský trh, i tak zde máme celkem komplexní obrázek o tom, jak moc dokáže být
prémie poruchová. Tabulka, kterou najdete níže v článku, jasně ukazuje, že nejnižší index spolehlivosti má Land Rover Discovery s hodnocením 17,2/100. Za poslední rok se navíc ve Velké Británii výrazně zvýšil zájem o luxusní SUV a velké manažerské sedany.
Oprava v průměru za 50 tisíc
Prodejní a servisní statistiky tak v tomto segmentu nabírají na stále větší důležitosti. Ještě zajímavější je cenový rozpis oprav, které jednotlivé vozy mohou potkat. Na seznamu v tabulce je celkem deset vozidel, přičemž průměrná žádost o opravu u nich přesahovala částku dva tisíce liber (v přepočtu 56 tisíc Kč).
Nejdražší oprava pak dosáhla částky 40 tisíc liber (v přepočtu 1,2 milionu Kč). To už je pořádná cifra, co říkáte?
Nejčastěji se vyskytují problémy související s emisemi, které postihují hned 4 z 10 modelů uvedených v tabulce. Pak tu máme i problémy s elektrickým systémem a vzduchovým odpružením. Ještě horší to pak bývá s narůstajícím věkem vozu, kdy se náklady na vlastnictví neúměrně navyšují. Velké riziko nastává okolo necelého sedmého roku stáří, kdy se objevují již vážné a na opravu velmi drahé závady.
Vzhledem k tomu, že žádné vozidlo není imunní vůči poruchám a že technické problémy se mohou objevit v jakékoli fázi jeho životního cyklu, je index spolehlivosti od firmy Warrantywise navržen tak, aby ukazoval relativní riziko spolehlivosti napříč značkami a modely. Index, podpořený 1,6 miliony datových bodů, přiřazuje každé značce a modelu celkové skóre spolehlivosti ze 100 %, což poskytuje robustní a velmi reálný pohled na dlouhodobý výkon vozidla.
Tabulku deseti nejhorších vozů najdete níže. Pokud si chcete koupit nějakou relativně levnou luxusní ojetinu, tuhle tabulku si někam uložte. Je to další důkaz takového toho klišé „o opicích a banánech“.
|Umístění
|Model
|Průměrná cena opravy v Kč
|Nejdražší oprava na voze v Kč
|Průměrné stáří při opravě (roky)
|Průměrný nájezd v době opravy
|Celkové skóre x/100
|1
|Land Rover Discovery
|57 tisíc
|716 203
|6,8
|113 529 km
|17,2
|2
|BMW řady 7
|55 tisíc
|483 396
|7,1
|119 352 km
|18,7
|3
|Mercedes-Benz třídy S
|54 tisíc
|463 857
|6,9
|118 961 km
|19,2
|4
|Audi A7
|51,9 tisíce
|208 054
|7,3
|123 338 km
|19,2
|5
|Range Rover Velar
|61,7 tisíce
|636 956
|6
|94 848 km
|19,7
|6
|Range Rover Sport
|55,8 tisíce
|688 719
|7,1
|108 962 km
|21,1
|7
|BMW X5
|51,4 tisíce
|855 045
|7,1
|120 131 km
|23,6
|8
|Land Rover Discovery Sport
|55,8 tisíce
|1 237 649
|7,3
|118 074 km
|24,1
|9
|BMW X7
|55,5 tisíce
|444 149
|7,3
|108 424 km
|26,5
|10
|Land Rover Defender 110
|58 tisíc
|638 629
|5
|85 031 km
|28
Zdroj: Warrantywise