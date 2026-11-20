Ministerstvo dopravy slibuje, že nové prostředí aplikace eTesty bude přehlednější a půjde pohodlně ovládat na počítači i na mobilu. Modernizace se týká samotných zkoušek i veřejné části, kde si testy může kdokoli vyzkoušet.
„Chceme, aby příprava na řidičské zkoušky odpovídala způsobu, jakým dnes lidé pracují s informacemi a technologiemi. Nové eTesty budou jednodušší na ovládání, dostupnější na mobilních zařízeních a nabídnou moderní prostředí pro procvičování i samotnou zkoušku. Naším cílem není uchazeče nachytat, ale ověřit, že rozumějí pravidlům silničního provozu a dokážou je správně aplikovat v reálných situacích,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Spolu s novou aplikací pokračuje i revize zhruba 1 200 zkušebních otázek. Ministerstvo upravuje jejich formulace, vyřazuje zastaralé nebo nesrozumitelné otázky a doplňuje nové, které víc odpovídají běžnému provozu. Test má podle ministerstva upozorňovat na bezpečnostní rizika a učit přemýšlet o provozu. Kdo se otázky jen naučí nazpaměť, by tak měl mít menší výhodu.
Na přejezdu rozhodují vteřiny
Největší novinkou roku 2027 jsou dynamické otázky k bezpečnému chování na železničních přejezdech. Uchazeč neuvidí jen statický obrázek. Bude sledovat, jak se situace vyvíjí, a podle konkrétního scénáře vyhodnotí, jak má řidič správně postupovat.
„Bezpečnost na železničních přejezdech patří dlouhodobě mezi priority Ministerstva dopravy. Nové dynamické otázky pomohou budoucím řidičům lépe pochopit rizikové situace a správně reagovat v okamžicích, kdy rozhodují vteřiny. Chceme, aby získané znalosti byly co nejvíce přenositelné do skutečného provozu,“ doplnil Bednárik.
Nové i stávající otázky si může kdokoli zdarma vyzkoušet na oficiálním portálu etesty.md.gov.cz. Najde tam kompletní cvičný test i tematické sady otázek podle skupin řidičského oprávnění. Ministerstvo doporučuje používat jen oficiální zdroje, protože neoficiální aplikace a weby nemusí mít aktuální znění otázek. Učit se dá i z knih a výukových aplikací, hlavní přípravou ale zůstává výuka v autoškole.
Zdroj: Ministerstvo dopravy