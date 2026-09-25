Test zimních pneumatik v rozměru 185/65 R15: Rozdíly mezi nimi nikdy nebyly větší a vítěz překvapí

Z 16 testovaných pneumatik o základním rozměru 185/65 R15, které můžeme vídat například na Škodě Fabia či Renaultu Clio poslední generace, získaly pouze 2 hodnocení
dobré a 5 hodnocení
uspokojivé. Dalších 9 pneumatik (6 s hodnocením
dostatečné a 3
špatné) pak bylo ze strany ADAC nedoporučeno. Svou vlastní kategorii má značka Continental. Tento výrobce znovu vyhrál v malém rozměru a drží neuvěřitelnou sérii pěti prvních míst v testech ADAC od roku 2022.
Naopak ve větším rozměru tuto pneumatiku porazil nováček, kterým je Pirelli Cinturato Winter 3. Jak je to možné? Větší či menší rozměr stejné pneumatiky přece musí být totožně dobrý ve všech disciplínách, nebo ne?
Odpověď přináší zkušební technici, kteří nabyli dojmu, že menší rozměry pneumatik mají při vývoji nejvyšší prioritu. Například Bridgestone nenabízí svou nejnovější zimní pneumatiku ve větším rozměru 225/50 R17 a místo toho má v nabídce svého staršího předchůdce, který je logicky horší.
V malém rozměru (R15) se odehrál souboj vyrovnanosti proti jednostranným talentům. Zvítězil Continental WinterContact TS 870 se známkou 2,2, který jako jediný v testu neměl žádnou výraznou slabinu. Skóre v tomto případě činilo: sucho 2,0, mokro 1,8, sníh 2,3.
Druhé místo si ukořistila francouzská pneumatika Michelin Alpin 7, která si vybojovala známku 2,5. Ta je podle ADAC stejně bezvýhradně doporučitelná, jen ve všech disciplínách maličko zaostává. Obě pneumatiky stojí v ČR lehce pod dva tisíce za kus a jsou tou správnou volbou pro náročné řidiče.
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Mezi odpadlíky je Nokian i Barum
Třetí místo obsadil Hankook Winter i*cept RS3, který dostal známku 3,1 a exceluje hlavně na mokru. Na sněhu má ale známku 2,5 a také životnost není nic moc. Šest pneumatik pak dostalo známku
dostatečná a ADAC je nedoporučuje. Nejzajímavější je osmý Bridgestone Blizzak LM 005 (3,8), který je na mokru suverénně nejlepší z celého testu, ale stárnoucí konstrukce si vybírá daň v životnosti, protože zvládne nájezd pouhých 22 400 km.
Nečekaně propadla taktéž pneumatika Nokian Tyres Snowproof 2 (3,8), která pohořela při jízdě na suchu (3,8). Ještě horší byla Barum Polaris 6 (3,8), a to i přesto, že měla nejlepší brzdění na sněhu v testu. Kumho WinterCraft WP52+ (3,9) je s předpovězenými 40 000 km premiantem v sekci
životnost, jenže na suchu je skoro katastrofická.
Co určitě nebrat?
Obloukem se vyhněte pneumatikám Sunny Winter-max NW611 a Rockblade Rock 868S, které jsou na posledních příčkách a na osobním voze budou spíše na okrasu. Jejich bezpečnost na suchu a mokru je tak příšerná, že je ADAC silně nedoporučuje. Žádná z testovaných pneumatik se pak nevyznačuje vysokou životností a není nijak zvlášť vhodná pro vysoký počet najetých kilometrů.
Zdroj: ADAC