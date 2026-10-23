Test zimních pneumatik v rozměru 185/65 R15 a 225/50 R17: Co vybrat a čemu se raději obloukem vyhnout

Asi není potřeba dodávat, že vlastnosti pryže zásadně ovlivňují ovladatelnost i brzdnou dráhu v krizových situacích. V náročném testu se tak 30 produktů podrobilo testům, které simulovaly každodenní jízdu na sněhem či ledem pokryté vozovce. Zjišťovala se ale také bezpečnost na suchu a mokru, se kterou mají často problém i zavedení světoví výrobci. Stranou nezůstal ani kilometrový nájezd, vliv na spotřebu paliva, hlučnost či uvolňování mikroplastů do životního prostředí.
Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší byl doslova propastný
A jak se tak trošku předpokládalo, laboratorní a polygonové testy ukázaly zásadní bezpečnostní rizika. I zdánlivě bezproblémová suchá vozovka dokázala řadě modelů slušně zavařit. Mnoho pneumatik obdrželo slabé známky kvůli nepřesným reakcím na řízení a sklonu vozu k přetáčivosti při náhlých úhybných manévrech. U nejhorších modelů bylo řízení tak nepřesné, že auto nedokázalo plynule projet zatáčkou a vyžadovalo neustálé korekce volantem.
Skutečné drama se pak začalo dít na mokré vozovce. Zde činily rozdíly v brzdné dráze na betonu a asfaltu (z rychlosti 80 km/h) neuvěřitelných 15 až 16 metrů. Tam, kde auto na kvalitních pneumatikách bezpečně zastavilo, projížděl vůz na nejhorším obutí ještě vysokou rychlostí. Kdyby se tato situace přenesla do reálného světa na dvě odlišná vozidla, nemuselo by to dopadnout vůbec dobře.
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Je nutné zmínit, že testu se zúčastnily pneumatiky v cenovém rozpětí 1400 až 4100 Kč, přičemž mezi nimi byly značky Michelin, Falken, Dunlop, Continental či Nokian. Není proto divu, že jeden z testovaných 17palcových modelů (Sunwide Snowide) dosáhl na sněhu a ledu absolutně nejlepších výsledků s nejkratší brzdnou dráhou a skvělou trakcí. V celkovém hodnocení však pohořel a skončil jako nedostatečný. Na suchu a mokru totiž ten stejný model nabídl tak nebezpečné jízdní vlastnosti a dlouhé brzdění, že je pro běžný zimní provoz zcela nevhodný.
Při výběru zimních pneumatik se nevyplatí spoléhat pouze na cenu nebo značku. „Náš test ukázal, že ani známé jméno nezaručuje dobré výsledky za všech podmínek. Některé modely sice obstály na sněhu, na mokrém či suchém asfaltu však měly problém. Rozdíly se projevily také v předpokládaném nájezdu, spotřebě paliva a míře odírání pryže,“ uvádí šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Test zimních pneumatik v rozměru 185/65 R15: Rozdíly mezi nimi nikdy nebyly větší a vítěz překvapí
Test životnosti pak ukázal obrovské rozptyly v předpokládaném nájezdu kilometrů. Zatímco nejméně trvanlivá pneumatika vykázala odhadovaný nájezd pouhých 22 400 km, nejodolnější model zvládne podle propočtů až 59 300 km.
Co vybrat v rozměru 185/65 R15 a 225/50 R17
Mezi premianty v rozměru 185/65 R15 patří Michelin Alpin 7 a Continental WinterContact TS 870. Obě pneumatiky nabídnou nejlepší vlastnosti na sněhu a ledu, přičemž ani na mokru si nevedou špatně.
Mezi rozměrově většími pneumatikami 225/50 R17 dosáhly na vrchol opět Continental WinterContact TS 870 a Michelin Alpin 7, avšak díky skvělým jízdním vlastnostem k nim přibyly i pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance 3 a Pirelli Cinturato Winter 3. Do kategorie odpadlíků pak patří například Atlas Polarbear HP, Sunny Wintermax NW611 a Rockblade Rock 868S.
Kterým pneumatikám je lepší se vyhnout?
Největší problémy přinesly zkoušky na mokré vozovce. Ve větším rozměru 225/50 R17 nedosáhla žádná pneumatika na velmi dobré hodnocení. Čtyři modely – Tracmax Ice-Plus S210, Royal Black Royalwinter UHP, Aptany RW211 a Sunwide Snowide – dokonce obdržely nedostatečnou známku. Jejich společným nedostatkem byla obtížná ovladatelnost vozidla a snadná ztráta přilnavosti. V menším rozměru 185/65 R15 dopadly nejhůře pneumatiky Sunny Wintermax NW611 a Atlas Polarbear HP.
Vady se neprojevily pouze na mokré silnici. Ve větším rozměru dostaly pneumatiky Sunwide Snowide na suchu nedostatečnou známku kvůli velmi nepřesnému řízení, nedostatečné zpětné vazbě a problematickému průjezdu zatáčkami. Pouze dostatečnou známku obdržely také modely Aptany RW211 a Royal Black Royalwinter UHP. V menším rozměru se mezi pneumatikami s dostatečným hodnocením objevily například GT Radial WinterPro2 Evo, Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Viking WinTech NewGen a Kumho WinterCraft WP52+. Jejich slabinou byly zejména nepřesné reakce na řízení a sklon k přetáčivosti při prudkých změnách směru.
„Výsledky připomínají, že zimní pneumatiky je potřeba vybírat podle celkových vlastností, nikoli podle jediného parametru. Rozhodující je především bezpečné chování na površích, se kterými se řidič může během zimy běžně setkat,“ shrnuje testování Hana Hoffmannová za dTest.
Zdroj: dTest