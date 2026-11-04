Test: Hodně muziky za málo peněz a nejslabší motor, který vůbec nevadí. Tohle je lidové auto moderní doby, jak se sluší a patří

Dle aktuálního ceníku vychází nejzákladnější verze Volkswagenu T-Roc na částku 724 tisíc korun. To je celkem zajímavá nabídka a hodně nás zajímalo, co za tu cenu vlastně zákazník dostane. Navíc většinou platí, že testovací novinářské vozy jsou v nejvyšších výbavách a málokdy se dostaneme k
lidovým verzím, které jsou cenově výhodné i pro ty, kteří hledají nový vůz s cenou do 800 tisíc korun. A právě tohle testovaný vůz dokonale splňoval. Základní výbava s označením Trend je v historii Volkswagenu celkem zavedená a setkat jsme se s ní mohli například již u páté generace modelu Golf.
Video: Představení Volkswagenu T-Roc
Je to pořádný dospělák
Sluší se připomenout, že nová generace T-Rocu není rozhodně malým městským autem. S délkou 4373 mm se dotahuje na spoustu svých koncernových konkurentů, jako jsou třeba Škoda Karoq či Seat Ateca. Výrobce zde totiž výrazně zapracoval na vnitřním prostoru, a tak je nyní T-Roc plnohodnotné rodinné vozidlo pro čtyři průměrně vzrostlé dospělé osoby. Na výběr je spousta výbav, motorizací a v roce 2027 má nabídku obohatit dokonce i špičkové provedení
R.
Zpět ale k otestovanému základu. Díky výbavě Trend jsem věděl, že po nastoupení do vozu mě nečeká pohled na lány kůže, drahé materiály a skoro jsem se až bál, zda bude na středu palubní desky dotyková obrazovka. No dobře, možná trošku přeháním, ale mnozí z nás jistě vědí, jak moc záleží na zvolené výbavě v případě, že pořizujete nový vůz z koncernu Volkswagen. Ten totiž miluje příplatkové katalogy a co nemusí, to do vozu nedá. Naštěstí v případě testovaného Volkswagenu to tak úplně neplatilo.
V základní výbavě se totiž nachází prvky jako LED přední a zadní světlomety, parkovací senzory vpředu a vzadu, automatická klimatizace, bezklíčové startování, dojezdové rezervní kolo, systém Lane Assist, multifunkční volant v kůži či Digital Cockpit o velikosti 10,25". To mě velmi mile překvapilo, stejně jako látková manuálně ovládaná sedadla, která mají dostatečně dlouhý sedák a nechyběl jim elektrický výhřev. Teprve v kategorii příplatky se nacházel bílý lak karoserie, za který výrobce požaduje 9500 korun.
Pozor na kliky a látkový potah palubní desky
A jelikož jsem v nové generaci populárního německého crossoveru seděl po velmi dlouhé době, znovu jsem si připomněl, jak moc originální tady Volkswagen vlastně byl. Tak třeba vnitřní kliky dveří jsou efektně schovány až na konci dveřního panelu. Na první dobrou by je někdo nemusel poznat, protože jde o hodně šikovně maskované táhlo s hliníkovým dekorem. Ocenit musím taktéž návrat fyzických tlačítek na volantu místo dotykových ploch, které byly velmi nešťastné. Trošku ale nechápu použití látky na vrchní části palubní desky.
Po mnoha letech používání bude tento prostor (dle mého názoru) značně znehodnocen, protože hlavně v létě bude palubní deska trpět pod náporem žhavých slunečních paprsků a černá látka zde skoro jistě začne postupně blednout. Její udržování tak dá hodně práce a osobně bych zde raději uvítal klasický měkčený plast. Cením rozměrnou odkládací plochu na začátku středového tunelu, kde se nachází chlazené bezdrátové nabíjení pro mobilní telefon. Tato plocha má totiž maličkou přepážku vpravo, kam lze bez problému uložit například menší svazek klíčů či několik balení žvýkaček.
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Pochvalu si zaslouží velká obrazovka infotainmentu. Systém už je prakticky bezchybný a patří k absolutní špičce. Skvělá je možnost personalizace rychlých zkratek, systém funguje okamžitě po startu motoru a celkově působí velmi dospěle. Další popis nového T-Rocu ale zřejmě nemá smysl, tomu se věnoval kolega Jan Nemrava ve svém vlastním kompletním testu. Přejdu tak rovnou na pohonnou jednotku, která bude jistě zajímat většinu z vás, kteří tento test otevřeli.
Základ rozhodně neurazí
Jak už bylo zmíněno, pod kapotou se sice nacházel opět benzinový motor 1.5 eTSI, jenže tentokrát šlo o přiškrcenou variantu se 115 koňmi. I ta se překvapivě páruje s automatickou převodovkou DSG, která má sedm převodových stupňů a menší řadicí pádla pod volantem. To bylo pro mě milým překvapením, protože bych se vůbec nedivil tomu, kdyby zde byl manuál. Ten ale nová generace tohoto vozu mít nemůže, což platí i pro naftové motory. Výhodou této verze je pohotovostní hmotnost 1487 kg, což je velmi příznivá hodnota. Počítat zde lze se zrychlením z 0 na 100 km/h za 10,6 sekundy a maximální nejvyšší rychlostí 196 km/h.
Mile mě překvapilo, že i přes absenci tlačítka pro volbu jízdního režimu je naladění motoru přesně na pomezí sportovní/ekologický. Do rychlosti zhruba 150 km/h se umí motor deaktivovat a mild-hybridní 48V síť se tak stará o napájení všech řidičsky důležitých funkcí. Volkswagen T-Roc proto umí jet z větší části vlastní setrvačností a hodí se to hlavně na dálnici či okreskách, kde jsou častá táhlá klesání. Sedm stupňů automatické převodovky pak znamená, že v rychlosti 130 km/h motor točí kolem 1900 ot./min. A jak je to vlastně s dynamikou?
Do rychlosti okolo 100 km/h nechyběla pohonné jednotce chuť a síla tahat jako zběsilá. Bylo skoro jedno, zda ve voze jedu sám, nebo s dalšími třemi lidmi. Zátah byl vždy podobný a ani vyšší otáčky benzinového motoru neznamenají, že v kabině bude zbytečně moc hluku. Jakmile ale překročíte zmíněné tempo, začíná lehký boj s aerodynamikou a dynamika začíná zvolna upadat. Už kolem 120 km/h bych doporučoval velmi dobře přemýšlet o tom, na jakém úseku a v jakém okamžiku budete chtít předjíždět. Ani plné prošlápnutí pedálu plynu nepřinese žádné dramatické kopance a motor se bude vlastně jen trápit.
Základní pohonná jednotka tak dokazuje to, že není stavěna na dynamičtější přesuny a vyžaduje raději klidné a pohodové tempo. Od toho se odvíjí i spotřeba. Dokud jsem jezdil v klidu a nechtěl po vozidle žádné větší výkony, průměrná spotřeba paliva se ustálila na 5,2 litrech na 100 km. Když jsem na to začal tzv. tlačit, průměr se zvedl na 6,5 litru. Přidejte k tomu podvozek s víceprvkovou nápravou vzadu, 17" kola s vyšším profilovým číslem pneumatik (u výbavy Trend za příplatek) a najednou tu máte ideálního společníka na čtyřech kolech, který vás odveze v klidu a tichu až tam, kde bude stačit výhradně přední pohon.
Kvalita a pohodlí nemusí být drahé
Nejzákladnější provedení nové generace Volkswagenu T-Roc je zkrátka mixem, ve kterém najdete pohodlí za volantem, nízkou spotřebu, příjemně měkký podvozek, bohatou výbavu a kvalitní zpracování kabiny. To vše za cenu lehce přes 700 tisíc Kč, což je za takto velké a schopné auto přívětivá nabídka. A nevýhody? Zvyknout si stále nemohu na volič převodovky napravo pod volantem a počítejte s tím, že úložná schránka na cennosti pod loketní opěrkou nemá vlastní roletu (platí nejspíše pro výbavu Trend).
Nenechavci se tak při troše štěstí mohou přesvědčit o tom, zda ve voze není něco, co by je mohlo zajímat. Nic víc ale vlastně nemohu vytknout a stojím si za tím, že základní varianta T-Rocu bude pro mnohé kupující velkým lákadlem.
|+ solidní základní výbava, nízká spotřeba, podvozek, zpracování kabiny, cena
|– absence rolety v úložném prostoru pod loketní opěrkou
Zdroj: Autorský text