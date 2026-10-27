Test: Tuto ojetinu Češi přehlížejí, přitom má tuzemský původ, je spolehlivá a řidiče nerozčiluje

Škoda Scala je trochu paradoxním modelem. Nabízí prostorný interiér, slušný zavazadlový prostor, moderní technologie a rozumné provozní náklady, přesto se na trhu ojetých vozů netěší takové popularitě jako Fabia. Jedním z hlavních důvodů je její pozice.
Pro zákazníka, který hledá dostupné auto do města, bývá Fabia levnější a úspornější volbou. Kdo naopak potřebuje větší rodinný vůz, často sáhne po Octavii, která má pověst univerzálnějšího automobilu a tradičně silné jméno.
Scala tak zůstává někde mezi dvěma zavedenými modely, aniž by měla jednu výraznou přednost, která by zákazníky přesvědčila právě pro ni. Určitou roli může hrát ale atraktivnější kabát a možnost benzínového čtyřválce nebo dieselu (Fabia třetí generace vyráběná do roku 2021 si musela vystačit jen s tříválci). Proti Scale navíc útočí poslední roky Kamiq, který zákazníkům nabízí vyšší posaz a robustnější vzhled.
Model Scala tak trochu zůstává stranou, z čehož může pramenit nejedna výhoda na sekundárním trhu. Oproti Fabii dokáže za srovnatelné peníze nabídnout silnější motor a hlavně prostornější kabinu při stále kompaktních rozměrech karoserie a oproti Octavii zase menší kilometrové nájezdy. Tak se pojďme podívat, jakou ojetinou Scala vůbec je.
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Situace na trhu
Nejlevnější Scaly pořídíte už za nějakých 160 tisíc korun, většinou mají benzinový tříválec nebo dieselovou 1.6 TDI, skromnější výbavu a vysoký nájezd (klidně přes 300 tisíc km). Aktuálně je možné vybírat zhruba z patnácti stovek aut, přičemž v drtivé většině kraluje benzínový pohon. Dieselů je v nabídce zhruba šedesát a verzí CNG napočítáme vždy do deseti. Nejčastěji narazíte na vozy vybavené manuální převodovkou (něco kolem 900 vozů) a zbytek připadá na automatické převodovky.
Zájemci o tříválcový litrový benzín se mohou těšit z největšího výběru – česká inzerce čítá zhruba tisíc kusů, přičemž benzínové patnáctistovky tvoří s dieselem zbytek. Nejčastěji narazíte na šedý a bílý lak karoserie, následuje modrá a s odstupem černá a červená. Dobrou zprávou je fakt, že zhruba polovina vozů disponuje dvouzónovou automatickou klimatizací a například patnáct procent vozů je vybaveno manuálním ovládáním klimatizace.
Většině vozů nechybí ve výbavě LED světlomety, litá kola, bezklíčkové odemykání, asistent rozjezdu do kopce, tempomat, vyhřívaná sedadla, parkovací senzory, elektricky sklopná zrcátka, konektivita v podobě Apple CarPlay a Android Auto, bezdrátová nabíječka, digitální přístrojový štít, palubní počítač, multifunkční volant, vyhřívaný volant nebo dojezdové rezervní kolo. Narazit můžete na vozy vybavené LED matrix světlomety, adaptivním tempomatem, tažným zařízením, elektrickým zavíráním pátých dveří, potaženými sedadly Alcantarou nebo příplatkovým audiosystémem.
Většina vozů v české inzerci je tuzemských, mělo jednoho majitele a disponuje servisní knihou. Dovezených Scal napočítáme do stovky, nejčastěji se jedná o dovoz z Německa.
Jaký motor vybrat?
Za nejlepší volbu osobně považuji přeplňovaný zážehový tříválec 1.0 TSI produkovaný první dva roky výroby (2019–2020) ve verzi s 85 kW a manuální šestirychlostní převodovkou. Toto provedení jede moc hezky, levně a je v podstatě nejspolehlivější, tzv. konstrukčně vyzrálé. Slabší verze s 70 kW není špatná, ale hodí se spíše pro klidné povahy.
Pro novější provedení tříválce s 70 a 81 kW začala platit přísnější fáze Euro 6 a motory mají výraznější turboefekt. V roce 2024 výrobce tříválec modernizoval a na trh pustil agregát řady EA211 evo2, který dostal upravené turbodmychadlo, nové vstřikovače nebo nový systém čistění výfukových plynů.
Vzácně můžete narazit na Scalu jezdící na zemní plyn. Nese označení 1.0 G-Tec a disponuje výkonem 66 kW. S nádrží na téměř 14 kg plynu CNG a nouzovou 9litrovou benzínovou je při současných cenách plynu nesmysl o ní vůbec uvažovat. Nehledě na to, že dostanete menší zavazadlový prostor (jen 339 litrů), slabší dynamiku a musíte podstupovat odbornou kontrolu palivové soustavy a vysokotlakých nádrží s omezenou životností.
Benzínový čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW jede v lehké Scale moc hezky a není o nic méně spolehlivý než ostatní jednotky. Čtyřválec má turbodmychadlo, přímé vstřikování a systém ACT, který při malé zátěži vypíná dva válce. Od roku 2024 montovala Škoda už jen novější 1.5 TSI evo2.
Škoda Scala mohla mít první dva roky výroby pod kapotou také čtyřválcový diesel 1.6 TDI o výkonu 85 kW. Ten nemusí být špatnou volbou a hodí se pro všechny, kteří chtějí jezdit za čtyři litry na sto.
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Testovaný vůz
Zkoušený kousek s tuzemským původem ve výbavě Style sjel z výrobní linky v roce 2020. Do bazaru jej přivezl druhý majitel a počítadlo kilometrů zobrazovalo lehce přes šedesát tisíc km. Vůz v černé metalíze půjde na STK až v únoru 2028.
O pohon černé Scaly se starala benzínová patnáctistovka TSI o výkonu 110 kW ve spojení s manuální šestirychlostní převodovkou. Ve výbavě mu nechyběla automatická klimatizace, tempomat, parkovací senzory, bezklíčkové startování, vyhřívaná sedadla, kožený volant, litá sedmnáctipalcová kola, mlhovky, dešťový senzor nebo parkovací kamera. Tedy velmi slušně vybavený vůz s orientací na pohodlí.
Stav testovaného vozu
Interiér je jako nový a nese minimální známky používání. V podstatě na voze není nic, co by novému majiteli mohlo vadit. Pod podlahou zavazadelníku nechybělo rezervní dojezdové kolo. Sedadla jsou pohodlná a kufr snad každého překvapí prostorností a dobrou využitelností (pravidelný tvar).
Obutá sedmnáctipalcová litá kola o rozměru 205/50 Scale rozhodně sluší, ale na chvilku bych se u nich zastavil. Větší kola totiž mají za následek, že tato Škodovka nejezdí tak komfortně, jako dříve zkoušený tříválec na menších kolech. Kola občas zakopnou o větší nerovnost a v kabině je to znát. K dobrému pocitu nepřidávají ani starší pneumatiky značky Davanti, které stojí za výraznějším hlukem od kol a horší přilnavostí na mokrém asfaltu.
Nadchne spotřebou i tlačítky
S patnáctistovkou lze jezdit kolem pěti litrů na sto, přičemž se není potřeba ani výrazně snažit. Trasu Praha-Mělník a zpět se mi podařilo zdolat dokonce za 4,4 l/100 km. Je pravda, že při jízdách jen po Praze palubní počítač ukazoval hodnoty začínající šestkou, ale celkový průměr se ustálil na hodnotě 5,6 l/100 km, což je pouze o dvě deci více, než jsem kdysi jezdil v kombinovaném provozu s tříválcovou 1.0 TSI o výkonu 85 kW (také v manuálu). Vzhledem k vyššímu výkonu považuji výslednou spotřebu za velmi dobrou.
Ale zpět k patnáctistovce TSI. Ta sice nejezdí tak jako dravější 1.4 TSI, ale stále má radost z života a hlavně otáček. Produkuje celkem příjemně jadrný zvuk a v případě potřeby umí zabrat. Pro svižnější jízdu je nutné motor vytáčet.
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Nejstarší kusy při rozjezdu cukaly a měly opožděnější reakce na plyn. Každopádně vůz by měl mít vyrovnaný chod na volnoběh a z motoru by se nemělo za studena ozývat kovové chrastění. Pokud dojde ke ztrátě pružnosti nebo horším reakcím na plyn, může být motor zanesený karbonem.
Někteří majitelé patnáctistovek si stěžují už kolem 100 000 km na citelnější přechod na dvouválcový režim pohonné jednotky. Samotný systém odpojování válců nezlobí, to se spíše objeví vadný nastavovač vačkové hřídele nebo vadný separátor. Výjimečné nejsou ani problémy s netěsností sání nebo úniky chladicí kapaliny ze skříně vodní pumpy.
Pokud Scala má dohledatelnou servisní historii, nemusíte se vůbec bát. Servisní intervaly výrobce nastavil původně variabilně s maximem 30 000 km nebo dvou roků, ale některá auta už mají nastavený interval pevný s limitem pro prohlídku a olej 15 000 km nebo jeden rok.
Od roku 2021 používají benzinové škodovky oleje SAE 0W-20 odpovídající tovární normě VW 508.00. Jednotka 1.5 TSI pojme 4,3 litru oleje, přičemž rozvodový řemen se tu jen kontroluje (některé zdroje předepisují výměnu po 240 000 km nebo 10 letech provozu). Nutné je pamatovat na to, že jeho výměna není nic jednoduchého – servis potřebuje speciální nářadí, diagnostiku a notnou dávku pečlivosti. Zapalovací svíčky se mění po čtyřech letech nebo 60 000 km.
Na co se zaměřit před koupí?
To že Scala oproti Rapidu menší brzdy nevadí. Vůz brzdí příkladně, ale samotné brzdy jsou odlišné konstrukce (levnější typ). Při krátkodobém stání rychle reznou, zejména pak vzadu. V Rapidu vydržely kotouče klidně přes sto tisíc kilometrů, u tříleté Scaly nebo po padesáti tisících bývají ale zralé na výměnu. V servisu za kompletní brzdy zaplatíte klidně dvacet tisíc korun.
Před koupí je dobré pečlivě prohlédnou čelní sklo, zejména v tmavé oblasti kolem radaru bývají nenápadné prasklinky, přičemž nestačí vyměnit samotné sklo, ale nutné je provést kalibraci radaru, před kterou se provádí kontrola geometrie. A rázem jste v tom za více než deset tisíc korun.
Řidiče nebo spolujezdce dokáže potrápit samotný infotainment (celkem tři nabízené verze – Swing, Bolero a Amundsen). Neobvyklé je zasekávání systému, objevit se mohou i problémy s párováním mobilního telefonu. A to v případě, že systém nebyl aktualizován. Novější software se stahuje na USB disk a nahrává se do auta, přičemž posléze je nutné připojit diagnostiku a přizpůsobit řídící jednotky. Na vzdálené aktualizace OTA v tomto případě zapomeňte (verze Amundsen podporovala automatické online aktualizace map a podle výbavy a dostupných služeb také aktualizace softwaru infotainmentu).
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Další věcí, na kterou se zaměřte, je případná automatická převodovka DSG. S motorem 1.0 TSI 85 kW nebo 1.5 TSI 110 kW se zpravidla pojila skříň DQ 200, která má 7 rychlostních stupňů a dvě suché spojky. Ta nesmí při rozjezdu cukat, vibrovat ani mít prodlevy. Samotné opotřebení spojek se nejčastěji projevuje cukáním při rozjezdu, chvěním nebo trhavým popojížděním. Rizikovější je dlouhodobý provoz v kolonách a časté rozjezdy do kopce. Výměna spojek může být potřebná i kolem 100 000 km, ale není to pevně daná životnost. Mechatronika ovládá spojky a řazení. Její závada může způsobit prodlevy při zařazení D nebo R, blikající ukazatel převodovky, chybová hlášení či nouzový režim. Oprava bývá náročná a drahá.
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Boduje velikostí i aerodynamikou
Škodovce se podařilo Scalu uvést na trh bez dětských nemocí. Automobilka nic nenechala náhodě. Výrobce kladl u Scaly důraz na aerodynamiku, a tak nepřekvapí fakt, že podvozek je důkladně zakrytován a například ramena předních kol mají vlastní aerodynamické krytky.
Scala velikostí překonává Volkswagen Golf VII i VIII, má delší rozvor a nabízí více místa nejen posádce, ale i zavazadlům. Kdo nepotřebuje vyloženě Octavii Combi, může Scala v pohodě plnit roli rodinného vozu. Scala mohla mít až devět airbagů (včetně kolenního), elektricky výsuvné tažné zařízení, dynamické zadní blinkry nebo digitální přístrojový štít za volantem, což nebylo v době uvedení na trh u kompaktních hatchbacků zrovna běžné.
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Škoda Scala se povedla. Dokáže nabídnout vzhledem k rozměrům karoserie velkorysý prostor pasažérům společně s dostatečně velikým zavazadelníkem. K tomu přidává jednoduché ovládání – lepší ergonomie patří k tomu nejlepšímu. Pokud vás dotykové ovládání nových koncernových vozů rozčiluje, Scala je jasnou volbou. Dostanete klasickou ruční brzdu, fyzické ovladače klimatizace, propracovaný infotainment nebo přehlednou přístrojovou kapličku umožňující volit styl zobrazení.
Na rozdíl od Octavie mívají Scaly méně najeto, spoustu vozů mělo jen jednoho majitele a bývají levnější. Fabii převyšuje možnou lepší výbavou, větším prostorem a hlavně zajímavějším vzhledem. Co se týče spolehlivosti, je na tom Scala podobně jako Fabia.
Plusy:
- prostornost kabiny
- pohodlná sedadla
- klasické ovladače
- výbavové prvky, které Fabia neměla
- spotřeba paliva
- široký výběr ojetin
- často jediný majitel
Mínusy:
- pouze jediná karosářská verze
- otravný systém Lane Assist
- DSG nemá úplně hladké rozjezdy
- od roku 2020 jen benzínové motory a CNG
- použitý levný typ brzd FS III s malou životností
Zdroj: autorský text, AAA Auto